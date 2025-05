Zwischen Freiheit und Vorschriften – Pattayas “Kokospalmen-Frauen” im Spannungsfeld von Repression und Selbstbestimmung

Tweet on Twitter

PATTAYA, Thailand – Mit verstärkten Polizeikontrollen gegen sogenannte „Kokospalmen-Frauen“ – ein lokaler Euphemismus für Frauen, die am Strand von Pattaya nachts ihre Gesellschaft oder private Dienste für ausländische Touristen anbieten – entflammt erneut die Debatte: Sollte die Stadt diese Aktivitäten in regulierte Nightlife-Zonen lenken oder ihre diskrete Präsenz am Strand tolerieren?

Viele dieser Frauen ziehen das selbstständige Arbeiten unter den Kokospalmen dem Leben in Bars vor. Sie argumentieren, dass sie niemanden stören und durch ihre Tätigkeit nicht nur sich selbst, sondern auch die lokale Wirtschaft unterstützen – schließlich seien es oft gerade solche Angebote, die Touristen anziehen.







Die Polizei hingegen verweist auf Pattayas öffentliches Image als familienfreundliches Reiseziel. Der Strand sei öffentlicher Raum, und nächtliche Anbahnungsgespräche untergrüben dieses Image, so ein Polizeisprecher.

Barbesitzer sehen das Thema differenziert. Sie stehen selbst unter Druck von Behörden, sämtliche derartigen Aktivitäten in lizenzierten Nachtlokalen zu konzentrieren. Dort gelten für Frauen jedoch strenge Regeln: Arbeitszeitkontrollen, nummerierte Abzeichen, Verkaufsziele für Getränke – bei Verstößen drohen empfindliche Geldstrafen durch die Betreiber, teils in Höhe mehrerer tausend Baht.

„Man muss Bier verkaufen, sich zu den Gästen setzen und Ziele erfüllen“, sagt eine Frau, die kürzlich ihren Barjob aufgab und an den Strand zurückkehrte. „Das ist mehr Stress als Freiheit.“



Während Befürworter der Regulierung argumentieren, dass Bars mehr Schutz und Kontrolle bieten, sehen viele Frauen darin lediglich eine andere Form von Abhängigkeit. Sie müssen Tagesgebühren zahlen oder Einnahmen mit dem Lokal teilen – für viele ein unattraktiver Tausch gegen die vergleichsweise freie Arbeit am Strand.

Die aktuellen Razzien haben die Szene nicht beendet, sondern nur weiter in die Schatten gedrängt. Einige Frauen weichen auf ruhigere Strandabschnitte aus oder warten, bis die nächtlichen Polizeistreifen vorbei sind. Andere versuchen ihr Glück über Apps oder überlegen, trotz aller Regeln wieder in eine Bar zurückzukehren.





Langfristige Lösungen gibt es bislang nicht. Die Behörden erinnern regelmäßig daran, dass Dienstleistungen dieser Art im öffentlichen Raum illegal sind. Doch auf nationaler Ebene stagniert die Diskussion über mögliche Reformen und besseren Schutz für jene, die im informellen Sektor tätig sind.

Pattayas „Kokospalmen-Frauen“ stehen damit weiterhin vor einer schwierigen Wahl: Unsichere Freiheit am Strand oder strenge Regeln in den Bars – stets beobachtet von Polizei, Touristen und Stadtverwaltung.