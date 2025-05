Starker Baht belastet ausländische Touristen – Wechselkursentwicklung trifft Reisebudget

By

PATTAYA, Thailand – Der thailändische Baht schloss am Dienstag mit einem Kurs von 32,75 Baht pro US-Dollar, im Vergleich zu 32,62 am Montag. Auch wenn dieser Anstieg auf den ersten Blick gering erscheint, setzt sich damit ein Trend der Baht-Aufwertung fort, der für internationale Touristen spürbare Folgen haben könnte.

Die Aufwertung des Baht fällt mit sinkenden globalen Goldpreisen und der Abschwächung mehrerer asiatischer Währungen zusammen, darunter der japanische Yen, der aufgrund sinkender Anleiherenditen unter Druck steht. In Thailand hängt die Entwicklung des Baht zudem mit einer temporären Unterbrechung beim Verkauf von US-Dollar zusammen, während Anleger auf neue Impulse durch die Wiedereröffnung der US-Finanzmärkte warten.







Am Dienstag zeigte sich auch ein geteiltes Verhalten ausländischer Investoren: Während ausländische Anleger thailändische Aktien im Wert von 2,19 Milliarden Baht verkauften, erhöhten sie gleichzeitig ihre Investitionen in thailändische Staatsanleihen um 4,77 Milliarden Baht. Dieses gemischte Bild spiegelt die Unsicherheit auf den globalen Finanzmärkten wider.

Für ausländische Besucher bedeutet ein starker Baht, dass ihre Heimatwährungen beim Umtausch in Thailand weniger Kaufkraft besitzen. Dies führt zu spürbar höheren Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Transport und Einkäufe. Besonders betroffen sind beliebte Souvenirs wie Goldschmuck, der für viele Touristen deutlich teurer geworden ist. Einige Reisende passen bereits ihre Urlaubspläne an oder schränken ihre Ausgaben ein, um im Budget zu bleiben.



Analysten erwarten kurzfristig eine Kursbewegung des Baht zwischen 32,50 und 32,90 pro US-Dollar. Einflussfaktoren bleiben globale Goldpreisbewegungen, internationale Kapitalflüsse, Entwicklungen in Handelskonflikten sowie Erkenntnisse aus dem Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank.

Trotz alledem bleibt Thailand dank seiner kulturellen Vielfalt, der Gastfreundschaft und seiner Attraktionen ein beliebtes Reiseziel. Doch der immer stärkere Baht zeigt, dass Wechselkurse für viele Reisende ein entscheidender Faktor bei der Urlaubsplanung sind.