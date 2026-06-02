„Wer kann, sollte zu Fuß gehen“ – Feiertagsverkehr bringt Pattaya nahezu zum Stillstand

PATTAYA, Thailand – Autofahrer in Pattaya mussten am Montag erhebliche Verkehrsbehinderungen hinnehmen, da das Verkehrsaufkommen am letzten Tag des verlängerten Visakha-Bucha-Feiertagswochenendes stark anstieg. Entlang der Sukhumvit Road kam der Verkehr zeitweise nur im Schritttempo voran, während sich an den wichtigsten Kreuzungen der Stadt lange Fahrzeugschlangen bildeten.

Fahrer berichteten von Verzögerungen, die weit über die üblichen Reisezeiten hinausgingen. Tausende Besucher reisten weiterhin nach Pattaya oder bewegten sich innerhalb der Stadt, nachdem das dreitägige Feiertagswochenende mit dem Monatsende und den Gehaltsauszahlungen zusammenfiel.







Anwohner und Pendler beschrieben die Situation in einigen Bereichen als nahezu vollständigen Stillstand. Fahrzeuge stauten sich über mehrere Ampelphasen hinweg, während sich die Verkehrsstaus auch auf Neben- und Verbindungsstraßen ausdehnten.

Die Kombination aus Urlaubern, Strandbesuchern und Heimreisenden setzte das Straßennetz der Stadt den ganzen Tag über erheblich unter Druck.

Viele Verkehrsteilnehmer nutzten soziale Medien, um andere vor unnötigen Fahrten zu warnen und alternative Routen zu empfehlen. Einige scherzten sogar, dass man auf bestimmten Abschnitten der Sukhumvit Road schneller zu Fuß unterwegs sei als mit dem Auto.

Trotz der Bemühungen der Verkehrspolizei, den Verkehrsfluss an wichtigen Kreuzungen zu steuern, waren die Hauptverkehrsachsen aufgrund der enormen Fahrzeugzahl stark überlastet.

Mit dem Ende der Feiertage rechnen die Behörden damit, dass die Verkehrsbelastung bis in die Abendstunden hoch bleibt, da zahlreiche Besucher ihre Heimreise antreten.

















































