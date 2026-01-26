Zwei ausländische Touristen bei Motorradkollision auf der Jomtien Second Road verletzt

PATTAYA, Thailand – Bei einem Motorradunfall am späten Nachmittag des 25. Januar sind auf der Jomtien Second Road zwei ausländische Touristen verletzt worden. Der Vorfall löste einen schnellen Einsatz von städtischen Ordnungskräften, Rettungspersonal und der Polizei aus.

Der Unfall ereignete sich auf der Jomtien Second Road kurz vor der Ampelkreuzung Chaiyapruek in Fahrtrichtung Na Jomtien. Kommunale Beamte aus Jomtien, die in dem Bereich auf Streife waren, stießen kurz nach dem Zusammenstoß auf die Unfallstelle. Nach ersten Angaben waren zwei Motorräder beteiligt, die sich seitlich gestreift haben sollen.







Eine weibliche Touristin aus Russland erlitt Verletzungen im Oberkörperbereich sowie mehrere Schürfwunden. Ein männlicher Tourist aus dem Irak zog sich eine Verletzung am Handgelenk zu. Beide Verletzten waren bei Bewusstsein, benötigten jedoch medizinische Versorgung.

Rettungskräfte wurden umgehend koordiniert und leisteten Erste Hilfe am Unfallort. Nach der Erstversorgung wurde die verletzte Frau in das Pattaya Bhattamakun Hospital gebracht, während der verletzte Mann zur weiteren Untersuchung und Behandlung in das Bangkok Pattaya Hospital transportiert wurde.





Polizeibeamte trafen wenig später ein, um den Unfall aufzunehmen und den Verkehr zu regeln, bis die Fahrbahn geräumt war. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Die Behörden erinnern Verkehrsteilnehmer, insbesondere Motorradfahrer, erneut zu erhöhter Vorsicht auf Pattayas stark befahrenen Straßen. Unfälle mit Zweirädern bleiben vor allem in touristisch stark frequentierten Gebieten ein häufiges Problem.



































