Zeit für Pattaya, alle Motorradtaxifahrer zu registrieren – Bangkok macht es vor

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – Nach Jahrzehnten anhaltender Beschwerden über überteuerte Fahrten, aggressives Verhalten und Sicherheitsmängel ist klar: Pattaya braucht dringend ein umfassendes Registrierungs- und Meldesystem für Motorradtaxifahrer – ähnlich wie es Bangkok nun verbindlich einführt.

Bangkoks Stadtverwaltung kündigte kürzlich an, dass sich alle Motorradtaxifahrer im Zeitraum vom 1. bis 30. November 2025 melden müssen, um ihren offiziellen Status zu behalten. Wer dieser Pflicht nicht nachkommt, wird aus dem amtlichen Register gestrichen. Die Maßnahme folgt auf jahrelange Forderungen nach besserer Kontrolle im öffentlichen Nahverkehr.







Die neue Regelung, am 10. Juni 2025 im Königlichen Amtsblatt veröffentlicht, aktualisiert eine Verordnung aus dem Jahr 2020. Ziel ist es, den Registrierungsprozess an heutige Gegebenheiten anzupassen. Künftig müssen sich Fahrer alle zwei Jahre melden – persönlich oder online. Versäumnisse führen zum automatischen Verlust des lizenzierten Fahrerstatus.

In Pattaya hingegen fehlt bis heute ein solches System. Trotz unzähliger Beschwerden über Betrügereien, mangelnde Sicherheitsstandards und chaotische Zustände hat die Stadt es bislang versäumt, wirksame Maßnahmen zu ergreifen.

Ein klar geregeltes System könnte nicht nur das Vertrauen der Bevölkerung stärken, sondern auch das Image Pattayas als geordneter Touristenort erheblich verbessern. Der Zeitpunkt für Veränderungen ist überfällig – und Bangkok zeigt den Weg.