PATTAYA, Thailand – Eine Baufirma im Stadtteil Naklua wurde von den Behörden mit einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Baht belegt, nachdem festgestellt wurde, dass Zementwasser, Sand und Erdreich vom Gelände in die öffentliche Kanalisation in der Soi Phothisarn 6 geleitet wurden. Solche Praktiken gelten als Hauptursache für verstopfte Abflüsse und Straßenüberschwemmungen in Pattaya.







Städtische Beamte und zuständige Stellen betonten, dass derartige Verstöße die öffentliche Hygiene beeinträchtigen und das Entwässerungssystem der Stadt stark belasten – insbesondere während der Regenzeit. Weitere Kontrollen wurden angekündigt, um die Sauberkeit und Ordnung in einem der meistbesuchten Urlaubsorte Thailands sicherzustellen.

In den sozialen Medien war die Reaktion prompt: Viele Einwohner äußerten Zweifel, ob eine Geldstrafe von 10.000 Baht ausreiche, um Nachahmer abzuschrecken. Es wurde gefordert, die Strafen auf bis zu 100.000 Baht zu erhöhen oder Wiederholungstäter vorübergehend stillzulegen. Einige forderten sogar, dass betroffene Firmen verpflichtet werden, die verschmutzten Abflüsse selbst zu reinigen.



„Wo kann man solche Verstöße melden?“, fragte ein Nutzer. Die Antwort der Behörden: „Einfach 1337 wählen.“

Die Stadtverwaltung betonte, dass sie im Rahmen ihrer rechtlichen Befugnisse handle und die konsequente Durchsetzung der Vorschriften fortsetzen werde.