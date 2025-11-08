Wonder People Festival vereint internationale Künstler zu Ehren der thailändischen Queen Mother of Arts

By Jetsada Homklin
0
93
Internationale Künstler vereint: Über 100 Darsteller aus aller Welt zeigten ihre Talente in Tanz, Musik, Mode und mehr beim „Wonder People“-Festival in Pattaya.

PATTAYA, Thailand – Das Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya war Gastgeber des internationalen Kulturfestivals „Wonder People“, bei dem über 100 Künstler aus aller Welt ihre Talente in den Bereichen Tanz, Musik, Mode und darstellende Kunst präsentierten. Das Festival stand ganz im Zeichen des kulturellen Austauschs und der internationalen Freundschaft – und würdigte zugleich das Vermächtnis Ihrer Majestät Königin Sirikit, der Queen Mother von Thailand, die ihr Leben lang als Schirmherrin thailändischer Kunst und Handwerkskunst wirkte.

An der feierlichen Eröffnung nahmen Winai Inpitak, Bürgermeister der Gemeinde Nongprue, sowie örtliche Behördenvertreter und Wohltätigkeitsorganisationen teil. Ziel der Veranstaltung war es, thailändische und internationale Kunst und Kultur zu fördern und gleichzeitig der Königinmutter Tribut zu zollen, die die Bewahrung traditioneller thailändischer Handwerkskunst inspirierte. Die Einnahmen aus dem Festival kommen benachteiligten Kindern und Familien in Pattaya zugute.



Das Festival zog mehr als 300 Besucher aus dem In- und Ausland an und sorgte für eine lebhafte Atmosphäre, die den lokalen Tourismus belebte und der Wirtschaft in der Region zugutekam. Die Veranstaltung unterstrich Pattayas Rolle als dynamisches Zentrum für internationalen Kulturaustausch und trug zur wirtschaftlichen Erholung der Stadt bei.

Ehrung der Queen Mother: Das Festival widmete sich dem Vermächtnis Ihrer Majestät Königin Sirikit, einer lebenslangen Unterstützerin thailändischer Kunst und Handwerkskunst.

Bürgermeister eröffnet Festival: Winai Inpitak, Bürgermeister von Nongprue, nahm gemeinsam mit lokalen Behördenvertretern und Wohltätigkeitsorganisationen an der offiziellen Eröffnung teil.

 

Kulturelles Fest stärkt den Tourismus: Mehr als 300 Besucher sorgten für eine lebendige Atmosphäre und unterstützten die lokale Wirtschaft und den Tourismus.







 















RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR