Wonder People Festival vereint internationale Künstler zu Ehren der thailändischen Queen Mother of Arts

PATTAYA, Thailand – Das Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya war Gastgeber des internationalen Kulturfestivals „Wonder People“, bei dem über 100 Künstler aus aller Welt ihre Talente in den Bereichen Tanz, Musik, Mode und darstellende Kunst präsentierten. Das Festival stand ganz im Zeichen des kulturellen Austauschs und der internationalen Freundschaft – und würdigte zugleich das Vermächtnis Ihrer Majestät Königin Sirikit, der Queen Mother von Thailand, die ihr Leben lang als Schirmherrin thailändischer Kunst und Handwerkskunst wirkte.



An der feierlichen Eröffnung nahmen Winai Inpitak, Bürgermeister der Gemeinde Nongprue, sowie örtliche Behördenvertreter und Wohltätigkeitsorganisationen teil. Ziel der Veranstaltung war es, thailändische und internationale Kunst und Kultur zu fördern und gleichzeitig der Königinmutter Tribut zu zollen, die die Bewahrung traditioneller thailändischer Handwerkskunst inspirierte. Die Einnahmen aus dem Festival kommen benachteiligten Kindern und Familien in Pattaya zugute.







Das Festival zog mehr als 300 Besucher aus dem In- und Ausland an und sorgte für eine lebhafte Atmosphäre, die den lokalen Tourismus belebte und der Wirtschaft in der Region zugutekam. Die Veranstaltung unterstrich Pattayas Rolle als dynamisches Zentrum für internationalen Kulturaustausch und trug zur wirtschaftlichen Erholung der Stadt bei.

















































