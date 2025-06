Wolkenverhangen, aber charmant – Pattaya bleibt trotz Regenwarnungen ein angenehmes Reiseziel

PATTAYA, Thailand – Trotz überwiegend bewölktem Himmel am Wochenende zeigt sich Pattaya weiterhin von seiner angenehmen Seite. Während andere Teile Thailands mit heftigen Regenfällen rechnen müssen, genießen Besucher der Küstenstadt eine kühlere Brise, sanftes Licht und milderes Wetter – perfekt für entspannte Spaziergänge am Strand, Café-Hopping oder Ausflüge rund um die Stadt.

Laut der 24-Stunden-Wettervorhersage des thailändischen Wetteramtes vom 15. Juni werden vor allem der Norden und Nordosten des Landes von vereinzelten Gewittern und stellenweise starken Regenfällen heimgesucht. Für Bangkok und Umgebung wird eine 60-prozentige Gewitterwahrscheinlichkeit gemeldet. Die Behörde warnt vor möglichen Sturzfluten und Überschwemmungen in risikobehafteten Regionen wie Hügellandschaften und Tieflandzonen. Landwirte wurden aufgerufen, ihre Ernten zu schützen.







Ursache für das instabile Wetter ist der mäßige Südwestmonsun, der derzeit über die Andamanensee, Thailand und den Golf von Thailand hinwegzieht. In beiden Meeren treten Wellenhöhen zwischen 1–2 Metern auf, in Gewitterzonen können diese über 2 Meter erreichen. Die Wetterbehörde rät Seefahrern, besonders in sturmgefährdeten Gebieten, zur Vorsicht.

Die tropische Sturmwarnung durch „Wutip“, die vor wenigen Tagen für Unruhe sorgte, wurde mittlerweile aufgehoben. Das Unwetter hat sich zu einem Tiefdruckgebiet über Guangxi (China) abgeschwächt und stellt keine direkte Gefahr mehr dar. Dennoch wird Reisenden geraten, sich bei Fahrten in betroffene Regionen regelmäßig über die Wetterlage zu informieren.

In Ostthailand – einschließlich Pattaya – sind vereinzelte Gewitter möglich, mit potenziell starkem Regen in den angrenzenden Provinzen Chanthaburi und Trat. Pattaya selbst blieb heute jedoch ruhig. Ein leichter Nieselregen und sanfte Meeresbrisen verliehen der Stadt eine entspannte, fast malerische Atmosphäre.



Die Temperaturen in Pattaya liegen an diesem Wochenende zwischen 25 und 32 °C. Zwar lädt das Wetter nicht zum Sonnenbaden ein, doch viele Besucher nutzen die Gelegenheit für Ausflüge zu weniger überlaufenen Sehenswürdigkeiten, gemütlichen Cafés, Märkten und Aussichtspunkten – die unter grauem Himmel oft besonders fotogen wirken.

Wer sich aktuell in Pattaya aufhält oder bald anreist, sollte einen Regenschirm einpacken – die Reisepläne aber keinesfalls absagen. Die Stadt bleibt ein attraktives Ziel – bei Sonne wie bei Regen.