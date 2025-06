Pattaya steigt weltweit in den MICE-Rankings auf

PATTAYA, Thailand – Thailand hat sich auf Platz 7 der weltweiten Konferenzdestinationen hochgearbeitet, wie der neueste Bericht der International Congress and Conventions Association (ICCA) mit Sitz in Frankfurt zeigt. Damit verbessert sich das Land deutlich gegenüber dem 15. Platz im Jahr 2023 – ein klares Zeichen für Thailands Anpassungsfähigkeit und Positionierung als globales Zentrum für Meetings, Incentives, Conferences und Exhibitions (MICE). Im Jahr 2024 fanden insgesamt 158 internationale Veranstaltungen in Thailand statt – ein Zuwachs von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.







Erstmals wurden auch mehr als ein Dutzend thailändischer Provinzstädte in den ICCA-Rankings gelistet – darunter Pattaya, das lediglich von Chiang Mai übertroffen wurde. Zu den Veranstaltungen in Pattaya zählten technologische Fachmessen, internationale Sportwettkämpfe, Strandmusikfestivals sowie Konferenzen in Zusammenarbeit mit dem Eastern Economic Corridor (EEC) zur Förderung Pattayas als MICE-Metropole.

Die Stadt verfügt über zwei zertifizierte Spitzen-Veranstaltungsorte: das Pattaya Exhibition and Convention Hall (PEACH) im Royal Cliff Hotel und das Nongnooch International Convention and Exhibition Center (NICE), beide mit dem Thailand MICE Venue Standard (TMVS) ausgezeichnet.



Für das Jahr 2025 und darüber hinaus setzt das Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) auf den Einsatz digitaler Technologien und die Erschließung neuer Märkte – darunter Lateinamerika und Brasilien – um Touristenzahlen und Geschäftsreisen weiter zu steigern.

Die MICE-Initiative wurde vor über zwölf Jahren eingeführt und gewann besonders nach dem Regierungswechsel 2014 unter militärischer Führung an Bedeutung, um Pattayas wirtschaftliche Abhängigkeit vom Nachtleben zu reduzieren und die Stadt als seriöse Business-Destination zu etablieren.



Frühe MICE-Erfolge in Pattaya beinhalteten groß angelegte indische Hochzeiten mit hunderten Gästen – häufig auch mit Elefanten – sowie Veranstaltungen auf See und Buchpremieren. Die zunehmende Bedeutung des Eastern Economic Corridor stärkte den Fokus auf Hightech-Branchen und den Exportmarkt.

Laut Regierungssprecherin Sasikan Wattanachan belegt Bangkok nun ebenfalls eine Spitzenposition als Konferenzstandort in der Asien-Pazifik-Region – nur Singapur liegt noch davor.