Winterwinde bringen Pattaya vom 6. bis 10. Januar kühlere Luft und raue See

PATTAYA, Thailand – Pattaya und die umliegenden Gebiete der Provinz Chonburi müssen sich vom 6. bis 10. Januar auf kühlere Morgenstunden und kräftigere Winde einstellen. Ursache ist eine weitere mäßig starke Kaltluftmasse aus China, die sich über weite Teile des oberen Thailands ausbreitet, wie das thailändische Meteorologische Amt mitteilte.

Zwar werden die Temperaturen in Pattaya nicht so stark sinken wie im Norden oder Nordosten des Landes, dennoch dürften Einheimische und Touristen insbesondere in den frühen Morgenstunden eine spürbar kühlere Brise wahrnehmen – vor allem in Küstennähe. Tagsüber bleibt es hingegen überwiegend warm.







Für die östliche Region, einschließlich Pattaya, werden Tiefsttemperaturen von 18 bis 21 Grad Celsius erwartet, während die Höchstwerte tagsüber bei etwa 30 bis 33 Grad liegen. Gleichzeitig nehmen die nordöstlichen Winde deutlich zu und erreichen Geschwindigkeiten von 15 bis 35 Kilometern pro Stunde, was zu unruhigeren Seeverhältnissen führt.

Im Golf von Thailand vor Pattaya werden Wellenhöhen von rund einem Meter prognostiziert, die sich weiter draußen auf See auf ein bis zwei Meter erhöhen können. In vereinzelten Gewitterzonen sind sogar Wellen von über zwei Metern möglich. Die Behörden rufen daher Betreiber kleiner Boote sowie Freizeitskipper zu erhöhter Vorsicht auf.

Nennenswerte Niederschläge werden für Pattaya zwar nicht erwartet, doch warnen die Behörden vor einer erhöhten Brandgefahr infolge der trockenen und windigen Wetterlage – insbesondere in Wohngebieten und auf Freiflächen. Zudem wird empfohlen, auf die eigene Gesundheit zu achten, da kühlere Temperaturen in Kombination mit Wind Atemwegsbeschwerden begünstigen können.



Die Luftqualität in der Region soll weiterhin gut bleiben. Dank günstiger Durchlüftung wird die Ansammlung von Staub und Dunst als gering bis moderat eingeschätzt.

Meteorologen zufolge dürfte die kühle Wetterphase bis zur Wochenmitte anhalten und Pattaya während der sonst warmen Trockenzeit einen kurzen saisonalen Wechsel bescheren, bevor sich die Temperaturen allmählich wieder stabilisieren.



































