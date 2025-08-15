Wie viel Trinkgeld in Massagesalons in Pattaya angemessen ist – Ein einfacher Leitfaden für Besucher

PATTAYA, Thailand – Ein Besuch in einem Massagesalon in Pattaya gehört für viele Touristen zum Pflichtprogramm. Wer jedoch neu in der Stadt ist, fragt sich vielleicht: Wie viel Trinkgeld ist üblich? Zwar ist Trinkgeld nicht verpflichtend, doch es ist gängige Praxis, und ein kleines Extra wird von den Therapeutinnen und Therapeuten stets geschätzt.

Für eine typische einstündige Massage halten die meisten Einheimischen und Besucher ein Trinkgeld von 50–100 Baht für angemessen. Dies zeigt Wertschätzung für die Leistung, ohne das Budget zu sprengen. War die Massage besonders entspannend oder hat der Therapeut einen außergewöhnlichen Service geboten, kann ein Trinkgeld von 150–200 Baht oder mehr gegeben werden.







In gehobenen Spas, wo Massagen deutlich teurer sind, gilt ein Trinkgeld von 10–15 % der Gesamtrechnung als höflich. Bei einer Behandlung für 1.600 Baht wären 160–240 Baht als Trinkgeld passend.

Das Trinkgeld sollte stets direkt in bar an die Therapeutin oder den Therapeuten übergeben werden, damit es unmittelbar ankommt und keine Verzögerungen durch Kreditkartenabrechnungen entstehen. Und denken Sie daran: Es besteht kein Druck, Trinkgeld zu geben, wenn die Leistung nicht Ihren Erwartungen entsprach – höfliches Feedback ist dennoch immer willkommen.



Letztlich geht es beim Trinkgeld in Pattaya darum, Respekt und Dankbarkeit zu zeigen. Ob Sie ein kleines Zeichen der Anerkennung oder eine großzügige Belohnung hinterlassen – Ihre Geste unterstützt die lokalen Therapeutinnen und Therapeuten und fördert qualitativ hochwertigen Service. Beim nächsten Besuch für eine entspannende Massage auf der Second Road oder in Jomtien sollten Sie also das Trinkgeld nicht vergessen – eine kleine Geste, die viel bewirken kann.



































