PATTAYA, Thailand – Während viele Besucher ihre Sorge über die schwierige Lage der Bar-Girls in der Nebensaison äußern, betrachten zahlreiche Touristen die Situation deutlich nüchterner. Sie haben miterlebt, wie diese Frauen selbst während der Pandemie durchgehalten und die härtesten Zeiten überstanden haben. Daraus wächst der Glaube, dass Pattayas Bar-Szene auch die aktuelle Flaute überstehen wird. Trotz aller Herausforderungen scheint die Szene von einer Widerstandskraft getragen zu sein, die aus Jahren voller Entbehrungen gewachsen ist.







Für manche steht weniger Mitgefühl im Vordergrund, sondern vielmehr ökonomische Überlegungen. Sie argumentieren, dass niedrigere Bar-Fines und günstigere Preise mehr Gäste anlocken würden – ein einfaches Spiel aus Angebot und Nachfrage. Dennoch, so sagen viele, werde dieser naheliegende Ansatz häufig ignoriert. Andere Besucher zeigen sich eher gleichgültig: Sie kommen wegen des Erlebnisses selbst, nicht aus Verantwortung für das Einkommen der Bar-Girls. Viele sehen deren Arbeit als eine Form von Arbeit wie jede andere – sei es in Fabriken oder auf Feldern – und verweisen darauf, dass auch hier der Druck besteht, ein bestimmtes äußeres Bild zu wahren und gleichzeitig die Familie finanziell zu unterstützen.



Hinter dem Glamour, der oft nach außen getragen wird, verbirgt sich jedoch eine härtere Realität. Große Go-Go-Bars mögen auf dem Papier hohe Gehälter versprechen, doch der Alltag ist oft von Druck geprägt: Strafen drohen bereits, wenn man wenige Minuten zu spät kommt oder nicht genug Getränkeumsatz erzielt. Auch mehrfach bezahlte Bar-Fines bedeuten nicht immer tatsächliche Zeit mit Kunden. Die Provisionen für Getränke sind gering, und Abzüge – beispielsweise für billigen Alkohol zu überhöhten Preisen – können die Einnahmen schnell schmälern. Sozialleistungen oder Krankenversicherung fehlen meist ganz, während der Lebensstil aus langen Nächten und viel Alkohol der Gesundheit zusetzt.





Obwohl Touristen darüber streiten, welche Rolle Bar-Girls im Tourismus Pattayas wirklich spielen, ist ihre dauerhafte Präsenz unbestreitbar. Die Realität ist komplex, geprägt von wirtschaftlicher Notwendigkeit, kulturellen Erwartungen und einer Branche, die nach wie vor sowohl Besucher als auch Arbeitskräfte anzieht. Trotz aller Widrigkeiten navigieren Touristen und Bar-Girls gemeinsam durch diese Welt – in der Hoffnung auf eine bessere und gerechtere Zukunft.