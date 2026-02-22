Wetterumschwung in Thailand: Pattaya stellt sich auf kommende Gewitter ein

PATTAYA, Thailand – Das Wetter in Thailand zeigt sich zunehmend instabil. Laut der Thai Meteorological Department werden in weiten Teilen des Landes Gewitter erwartet, während zwischen dem 23. und 25. Februar typische Sommergewitter auftreten können.

Meteorologen berichten, dass Nordthailand bereits von Gewittern und zeitweise starken Winden betroffen ist. Ursache ist das Zusammentreffen südöstlicher und südwestlicher Winde über den oberen Landesteilen. Gleichzeitig sorgt ein mäßiges Hochdruckgebiet aus China im Nordosten für kühlere Morgentemperaturen. Im Osten führen östliche Winde vom Golf von Thailand zu vereinzelten Schauern.







Für Pattaya und umliegende Teile der Provinz Chonburi bleibt die Lage wechselhaft. Zwar gehört Pattaya nicht zu den am stärksten betroffenen Regionen im Norden, doch warnen Wetterexperten vor zeitweiligen Gewittern. Feuchte östliche und südöstliche Winde beeinflussen weiterhin die Ostküste.

Anwohner und Touristen sollten sich daher auf plötzliche Regenschauer, böige Winde und kurzfristige Störungen einstellen, insbesondere in Küsten- und offenen Bereichen.

Auch in Südthailand werden vereinzelte Gewitter erwartet. Über dem unteren Golf von Thailand wehen mäßige Winde; die Wellenhöhe kann etwa zwei Meter erreichen und bei Gewittern darüber liegen. Behörden raten kleinen Booten und maritimen Betreibern sowohl im Golf von Thailand als auch in der Andamanensee zu besonderer Vorsicht und dazu, Gewittergebiete zu meiden.

Mit Blick auf die kommenden Tage warnt die Thai Meteorological Department, dass Sommergewitter vom 23. bis 25. Februar weite Teile Nord- und Nordostthailands erfassen werden. Erwartet werden Gewitter, starke Winde, Blitzschlag und örtlich Hagel. Auslöser ist eine westliche Tiefdruckrinne über dem Norden und Nordosten bei gleichzeitig heißem Wetter in großen Teilen des Landes.

Obwohl Pattaya außerhalb der Kernzone liegt, bleiben Ausläufer wie kräftige Regenbänder und plötzliche Windböen möglich.





Die Luftqualität in den nördlichen, zentralen und östlichen Regionen, einschließlich Bangkok und Umgebung, liegt derzeit im moderaten Bereich. Schwache Luftzirkulation begünstigt die Ansammlung von Staub und Dunst.

Die Behörden raten Einwohnern und Besuchern in Pattaya und anderen Touristenzentren, die Wetterentwicklung aufmerksam zu verfolgen, bei wechselhaften Bedingungen auf ihre Gesundheit zu achten und Outdoor-Aktivitäten während Gewittern zu vermeiden – insbesondere in Strandnähe, auf Baustellen und auf offenen Straßen.




































