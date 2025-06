„Weniger Gier, mehr Wert“ – Expats fordern faire Preise und neuen Kurs für Pattayas Gastronomie

PATTAYA, Thailand – In einem zunehmend unsicheren wirtschaftlichen Klima steht fest: Nur die anpassungsfähigen Bars und Restaurants in Pattaya werden langfristig überleben. Während Preise für Speisen und Getränke steigen, fordern Expats und Touristen ein neues Gleichgewicht zwischen Preis und Leistung – und verlieren dabei nicht den Humor.

„Die Preise in Zentrumpattaya sind mittlerweile wie in australischen Vororten“, sagte ein Langzeitbesucher. „Unterkunft und Reisen sind noch günstig – abgesehen von den Taxiabzockern – aber Bars und Restaurants müssen endlich der Realität ins Auge sehen.“







Die Kritik richtet sich nicht nur gegen steigende Preise, sondern auch gegen eine überholte Vorstellung vom Pattaya der Vergangenheit. „Sie jammern, weil sie junge Jungfrauen zum Schleuderpreis wollen“, kommentierte ein Nutzer sarkastisch. Ein anderer ergänzte: „Das war vielleicht einmal Pattayas Industrie – ist es aber längst nicht mehr.“

Einige Nutzer nehmen die Diskussion persönlich – und direkt: „Wir sind seit 30 Jahren verheiratet, leben in unserem Haus zusammen – ohne Kinder. Ihr kennt wahrscheinlich ihren Bruder, der in einer Gay-Bar in Pattaya arbeitet.“







Was also ist Pattayas „wahre“ Industrie? Die Antworten reichen von Automobilbau über Textilproduktion bis hin zu Öl – meist begleitet von ironischem Lachen: „In Pattaya? 55555. Erzähl doch keinen Unsinn.“

Doch zwischen Spott und Sarkasmus wird eine klare Botschaft deutlich: Die Nachwirkungen der Pandemie, eine angespannte Weltwirtschaft und veränderte Lebensprioritäten setzen dem Tourismus zu. Günstigere Reiseziele gewinnen an Attraktivität – Pattaya muss umdenken.

Ein häufig diskutierter Punkt: die sogenannten „Lady Drinks“. „Sie kosten jetzt doppelt so viel, die Damen bekommen aber kaum etwas davon“, kritisierte ein Besucher. Ein anderer fügte schmunzelnd hinzu: „Ich nehme die Lady jetzt gleich mit – spart Geld!“

Die Quintessenz? Wer weiterhin nur auf kurzfristige Gewinne und veraltete Klischees setzt, wird verlieren. Wer jedoch fair kalkuliert, ehrlichen Service bietet und sich auf eine vielfältige, anspruchsvollere Kundschaft einstellt, hat in Pattaya auch morgen noch eine Chance.