Thailändische Marine betont Einsatzbereitschaft zur Verteidigung der Souveränität bei Grenzspannungen

PATTAYA, Thailand – Die Royal Thai Fleet hat ihre vollständige Einsatzbereitschaft zur Verteidigung der nationalen Souveränität bekräftigt, insbesondere angesichts wachsender Spannungen an der thailändisch-kambodschanischen Grenze. Admiral Jiraphon Wongwit, Oberbefehlshaber der thailändischen Marine, entsandte Admiral Natthaphon Diewwanich, Kommandeur der Royal Thai Fleet, zu einer Einsatzinspektion an Bord der HTMS Chakri Naruebet im Marinestützpunkt Sattahip.

An der Zeremonie nahmen hochrangige Marineoffiziere sowie Einsatzkräfte aus See-, Luft- und Landkomponenten teil – vereint im gemeinsamen Ziel, Thailands territoriale Integrität zu schützen.







Als Reaktion auf den anhaltenden Grenzkonflikt im Gebiet Chong Bok in der Provinz Ubon Ratchathani betonte Admiral Natthaphon, dass die Flotte bereit sei, Langstrecken-Einsatzkräfte zu entsenden – spezialisierte Einheiten, die sowohl zur proaktiven Verteidigung als auch zur raschen Reaktion fähig sind und Teil der nationalen Abschreckungsstrategie darstellen.

„Wir bereiten uns nicht auf eine Übung vor. Wir bereiten uns auf den möglichen Ernstfall vor, sollte das nationale Interesse bedroht sein. Alle Kommandeure müssen ihre Soldaten, Schiffe und Ausrüstung jederzeit einsatzbereit halten“, erklärte der Flottenchef.



Zwei zentrale Marineeinsatzverbände in Bereitschaft:

Angriffsschiffsdivision – Verantwortlich für den Schutz maritimer Transportrouten, die Begleitung von Handels- und Fischereifahrzeugen sowie die Abwehr feindlicher Seestreitkräfte. Die Schiffe verfügen über umfassende Überwachungs- und Kampfkapazitäten.

Amphibische Eingreifdivision – Ausgelegt auf schnelle Truppenverlegung von Marineinfanteristen für gemeinsame Einsätze mit Landstreitkräften. Diese Einheiten können Landungsoperationen und koordinierte Gefechtsmanöver durchführen.

Die unterstellte Langstrecken-Eingreiftruppe der Royal Thai Fleet wurde sowohl im Inland als auch bei internationalen Manövern wie Cobra Gold und Blue Strike umfassend geschult, um die Zusammenarbeit mit globalen Partnern zu optimieren.



Auch die Marinefliegerstaffeln und Spezialeinheiten befinden sich in Alarmbereitschaft und können jederzeit gemäß Befehl der Oberkommandos eingesetzt werden.

Inmitten sich wandelnder geopolitischer Herausforderungen setzt Thailands Marine damit ein klares Signal: einsatzbereit für Verteidigung – und Abschreckung mit strategischer Präzision.