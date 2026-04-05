Warnung in Pattayas Rentner-Hotspot: Blockieren von Einsatzfahrzeugen gefährdet Leben und kann strafrechtlich verfolgt warden

PATTAYA, Thailand – Autofahrer in Pattaya werden dringend aufgefordert, Einsatzfahrzeugen Platz zu machen. Anlass ist ein Vorfall, bei dem ein Rettungshelfer von einer kritischen Verzögerung berichtete, weil ein Fahrzeug seine Einheit blockierte, während sie zu einer bewusstlosen älteren Patientin eilten.

Ein Freiwilliger der Ruamkatanyu Foundation in Nonthaburi erklärte, dass sich der Vorfall am 2. April um 18:54 Uhr ereignete. Sein Team erhielt über das Phra Nang Klao Hospital einen Notruf (1669) für eine 82-jährige Frau, die in einem Wohngebiet in Soi Tiwanon–Pak Kret 27 zusammengebrochen war und sich in kritischem Zustand befand.

Da im Pak-Kret-Gebiet zu diesem Zeitpunkt kein Rettungswagen verfügbar war, rückte die Einheit von der Tiwanon-Kreuzung aus aus.

Beim Anfahren der fünfarmigen Kreuzung von Pak Kret nach dem Verlassen eines Unterführungsbereichs machte ein Pickup-Truck vor ihnen zunächst Platz. Plötzlich wechselte jedoch eine schwarze Limousine vom linken in den rechten Fahrstreifen direkt vor dem Rettungsfahrzeug und blockierte den Weg.

„Obwohl wir Sirene, Blaulicht und Lautsprecher benutzt haben und um Platz baten, weil die Patientin bewusstlos war, weigerte sich das Auto zu weichen“, berichtete der Freiwillige. „Es sah zunächst so aus, als würden sie Platz machen, dann bremsten sie aber und blockierten uns, um uns am Spurwechsel zu hindern.“

Die Verzögerung habe eine gefährliche Situation in einem lebensbedrohlichen Notfall geschaffen.



Der Vorfall löste Alarm bei den Behörden aus, die warnen, dass ein solches Verhalten in stark frequentierten Bereichen wie Pattaya – einer Stadt, die bei Rentnern und älteren Langzeitbesuchern immer beliebter wird – tödliche Folgen haben könnte. Schnelle Notfallreaktionen sind hier besonders entscheidend.

Rechtsexperten weisen darauf hin, dass nach §76 des thailändischen Straßenverkehrsgesetzes Fahrer Einsatzfahrzeugen mit Sirene oder Blaulicht Vorfahrt gewähren müssen. Verstöße können mit einer Geldstrafe von bis zu 500 Baht geahndet werden.





Wenn das Blockieren eines Rettungsfahrzeugs direkt zum Tod eines Patienten führt, drohen schwerwiegende strafrechtliche Konsequenzen, einschließlich fahrlässiger Tötung – in schwerwiegenden Fällen sogar vorsätzliches Fehlverhalten.

Die Behörden appellieren an alle Fahrer in Pattaya, aufmerksam und verantwortungsvoll zu handeln. Vorfahrt zu gewähren ist nicht nur gesetzliche Pflicht – es kann Leben retten.



































