PATTAYA, Thailand – Die Debatte über Touristenverhalten und Straßen­vorfälle sorgt weiterhin für Gesprächsstoff in Pattaya. Doch eine Gruppe taucht in der Kontroverse kaum auf: ältere Besucher.

Während sich Online-Diskussionen häufig auf Exzesse im Nachtleben und vereinzelte Auseinandersetzungen konzentrieren, berichten langjährige Einwohner, dass Senior-Touristen nur selten in solche Vorfälle verwickelt sind. Stattdessen folgen viele einem vertrauten und berechenbaren Rhythmus, der ihre Aufenthalte seit Jahren prägt.







Die Abende verbringen sie in bekannten Bars, oft auf denselben Plätzen, mit einem Getränk in der Hand und lockeren Gesprächen. Manche beobachten einfach die vorbeiziehenden Menschenmengen auf der Straße. Andere heben ihr Smartphone, um das Neonlicht, die lebhafte Atmosphäre oder Bühnenauftritte festzuhalten — Beobachter statt Teilnehmer.

Für sie steht in Pattaya Atmosphäre, Routine und Gesellschaft im Vordergrund, nicht Unruhe.

Auch ihre Tage verlaufen meist ruhig: Morgenkaffee am Meer, ein entspannter Nachmittag außerhalb der größten Hitze und am Abend die Rückkehr in Lokale, in denen das Personal sie beim Namen kennt. In der Wiederholung liegt Komfort, und viele haben über Jahre enge Beziehungen zu ihren Stammorten aufgebaut.

Expats beschreiben diese Besuchergruppe häufig als eines der stabilsten Elemente von Pattayas Tourismusbasis — zuverlässig in ihren Ausgaben, maßvoll im Verhalten und überwiegend respektvoll gegenüber ihrer Umgebung.

Während virale Videos und Social-Media-Debatten die lauteren Momente der Stadt verstärken, verlaufen Tausende Abende ohne Zwischenfälle. In Bars in ganz Pattaya sitzen ältere Besucher, trinken und beobachten — weitgehend losgelöst von den Kontroversen, die online dominieren.





Sie suchen keine Konfrontation. Sie drängen nicht ins Rampenlicht.

Sie kommen wegen der Wärme, der Vertrautheit und des einfachen Vergnügens, das Treiben zu beobachten.

Diese ruhigeren Szenen schaffen es selten in die Schlagzeilen.

Doch sie spiegeln die nächtliche Realität Pattayas weit treffender wider.



































