Pattaya bleibt ruhig, während die Sommerhitze in Oberthailand zunimmt

PATTAYA, Thailand – Während sich große Teile Oberthailands auf steigende Temperaturen und mögliche Sommergewitter im Laufe dieser Woche einstellen, genießt Pattaya derzeit typisch warme — und weitgehend gut beherrschbare — Bedingungen Anfang März.

Nach Angaben des Thai Meteorological Department herrscht in Oberthailand tagsüber heißes Wetter mit vereinzelten Gewittern und böigen Winden in einigen Regionen, insbesondere im unteren Zentralraum, in Bangkok, im Osten und im Nordosten. Die Behörden raten der Bevölkerung zu erhöhter Vorsicht bei plötzlich auftretenden Stürmen und starken Winden, vor allem zwischen dem 3. und 6. März, wenn sich in mehreren Regionen Sommergewitter entwickeln könnten.







Das herannahende Wettersystem könnte Gewitter, starke Windböen, örtlichen Hagel und heftige Regenfälle in Teile des Landes bringen, da kühlere Luft aus China nach Süden strömt und mit der bestehenden Hitze kollidiert.

Für Pattaya fühlt sich das Wetter Anfang März jedoch ganz nach dem Beginn der energiegeladenen Sommersaison an. Ja, die Temperaturen steigen. Die Mittagssonne kann intensiv sein. Doch die Meeresbrise entlang der Küste sorgt weiterhin für Entlastung, und vereinzelte Schauer sind meist kurz und lokal begrenzt.

Tatsächlich wirkt der Pattaya Beach in diesem März noch belebter. Besucher lassen sich von der Hitze offenbar nicht abschrecken: Liegestühle sind früh belegt, Sonnenschirme ziehen sich über den Sand, und der abendliche Fußgängerverkehr entlang der Beach Road ist deutlich stärker als in den vergangenen Wochen.

Hotels melden stabile Auslastung, Restaurants sind gut besucht, und die Nachtmärkte bleiben bis spät lebhaft. Während sich andere Regionen auf mögliche Sommergewitter vorbereiten, läuft der Betrieb in Pattaya unter überwiegend sonnigem Himmel weiter.





Die Luftqualität bewegt sich im leichten bis moderaten Bereich, unterstützt durch gelegentliche Luftzirkulation und die Möglichkeit vereinzelter Regenschauer. Die Lage ist keineswegs besorgniserregend — vielmehr typisch für Thailands Übergang in die heißeren Monate.

Der März mag warm sein, aber er ist auch lebendig.

Während Oberthailand die herannahenden Sommergewitter im Blick behält, bietet Pattaya ein vertrautes Bild: blauer Himmel, volle Strände und eine Stadt, die zugleich energiegeladen und friedlich wirkt.

Für viele ist genau dieses Gleichgewicht der Grund, warum Pattaya zu dieser Jahreszeit besonders attraktiv bleibt.



































