32 Flüge am Suvarnabhumi gestrichen: Spannungen zwischen Israel und Iran stören Nahost-Routen

BANGKOK, Thailand – Reise-Update – 1. März 2026. Der Flughafen Suvarnabhumi Airport hat zusätzliche Mitarbeiter mobilisiert, um Passagiere zu unterstützen, die von Flugstreichungen infolge der angespannten Lage zwischen Israel und Iran betroffen sind.

Insgesamt wurden 32 Flüge (16 Abflüge und 16 Ankünfte) gestrichen. Betroffen sind unter anderem Verbindungen von Emirates, Qatar Airways und EL AL Israel Airlines.







Zu den Unterstützungsmaßnahmen gehören Hilfe vor Ort, kostenloses Trinkwasser, erweiterte Sitzbereiche sowie eine enge Abstimmung mit den Fluggesellschaften. Nach Angaben des Flughafens sind keine abfliegenden Passagiere gestrandet.

Reisende mit Zielen im Nahen Osten werden gebeten, ihren Flugstatus direkt bei ihrer jeweiligen Fluggesellschaft zu überprüfen. (TAT)




































