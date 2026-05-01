Vom Barhocker bis zum Supermarktregal – veränderte Tourismusgewohnheiten setzen Wirtschaft unter Druck

PATTAYA, Thailand – Die Frage, ob Pattaya noch ein erschwinglicher Wohnort ist oder sich stillschweigend zu einer der teureren Küstenstädte Thailands entwickelt hat, sorgt für anhaltende Diskussionen unter Expats und Besuchern. Die Antworten fallen unterschiedlich aus – abhängig weniger vom Standort als vielmehr vom Lebensstil.

Langzeitresidenten betonen, dass Pattaya weiterhin gut bezahlbar sei, sofern man bewusst und einfach lebe. „Wie überall im Leben“, schrieb ein Kommentator, „man kann schlicht oder luxuriös leben – alles hängt vom Budget und den Gewohnheiten ab.“ Andere stimmen zu und verweisen darauf, dass insbesondere der Verzicht auf Nachtleben die Kosten deutlich senke: „Wer die Bars und Go-Go-Lokale meidet, kommt gut zurecht.“





Genau hier beginnt jedoch die Kontroverse. Kritiker hinterfragen, warum man überhaupt nach Pattaya zieht, wenn man dort ein zurückgezogenes Leben führen will. „Warum dann überhaupt Pattaya?“, lautet eine häufig gestellte Frage. Andere äußern Skepsis gegenüber einem als zu monoton empfundenen Alltag.

Besonders die Kosten des Nachtlebens stehen im Fokus. Tägliche Barbesuche, Getränke und westliche Gastronomie können sich schnell summieren. „Jeden Tag in die Bars im Ruhestand zu gehen… viel Glück damit“, schrieb ein Nutzer. Andere weisen darauf hin, dass selbst günstige Preise zunehmend relativ seien, da Bier nicht überall billig sei.

Gleichzeitig berichten erfahrene Expats von weiterhin bestehenden günstigen Optionen – sofern man gezielt suche. In Soi Buakhao liege der Preis für ein großes Bier teilweise bei 90 bis 100 Baht, während in Gegenden wie Ban Chang noch niedrigere Preise möglich seien. In Jomtien wiederum wird vereinzelt von Bierpreisen ab 39 Baht berichtet.

Auch bei Lebensmitteln zeigt sich ein gemischtes Bild. Streetfood gilt weiterhin als günstig, jedoch beklagen einige kleinere Portionen und sinkende Wertigkeit. Aussagen über „kleinere Portionen zur optischen Sättigung“ spiegeln diese Wahrnehmung wider.

Andere Stimmen widersprechen der generellen Verteuerung. „Teurer ist nicht gleich teuer“, argumentieren einige, die auf die große Preisspanne innerhalb der Stadt hinweisen. Dennoch wird von anderen eine deutliche Preissteigerung behauptet, teils sogar von einer Verdopplung im Vergleich zu anderen Provinzen – wobei gleichzeitig darauf verwiesen wird, dass Orte wie Phuket weiterhin deutlich teurer seien.

Neben der Preisfrage spielt auch die soziale Wahrnehmung eine Rolle. Kritiker verweisen auf eine zunehmende Diskrepanz zwischen Online-Darstellungen und Realität, insbesondere durch soziale Medien. Luxusdarstellungen würden oft ein verzerrtes Bild erzeugen, während der Alltag vieler Expats deutlich bescheidener aussehe.





Mit dem Beginn der Nebensaison verschärft sich die Situation für die lokale Wirtschaft. Weniger Touristen und zurückhaltendere Ausgaben setzen insbesondere Bars und Nachtlokale in Bereichen wie Soi Buakhao und Soi 6 unter Druck. Sollte sich der Trend zu sparsameren Besuchern fortsetzen, stellt sich die Frage nach der wirtschaftlichen Tragfähigkeit vieler Betriebe in den kommenden Monaten.

Am Ende zeigt sich Pattaya als Stadt der Gegensätze: günstiges Leben ist ebenso möglich wie hoher Konsum. Die Herausforderung liegt zunehmend darin, beides zu erwarten – ohne die Realität der Kostenstruktur zu berücksichtigen.

















































