Sommergewitter bedrohen Pattaya bei anhaltender Hitze im Osten Thailands

PATTAYA, Thailand – Einwohner und Besucher in Pattaya werden zur Vorsicht aufgerufen, nachdem das Meteorologische Amt Thailands eine sechste Warnung vor Sommergewittern herausgegeben hat. Prognostiziert werden Gewitter, starke Winde und örtlich Hagel in weiten Teilen des Landes, einschließlich der Ostregion.

Die Warnung gilt für den Zeitraum vom 30. April bis zum 1. Mai. Für Pattaya und umliegende Gebiete werden instabile Wetterbedingungen erwartet. Während die Temperaturen tagsüber hoch bleiben, ist insbesondere am Nachmittag und Abend mit Gewitteraktivität, plötzlichen Regenschauern und böigem Wind zu rechnen.





Nach Angaben der Behörde werden die Wetterbedingungen durch ein Hochdruckgebiet aus China verursacht, das sich über den Nordosten und das Südchinesische Meer ausbreitet und auf die starke Hitze in Thailand trifft. Diese Konstellation begünstigt die Bildung von Sommergewittern mit Blitzschlägen und vereinzelt Hagel.

In den östlichen Provinzen Chonburi, Rayong, Chanthaburi und Trat werden Gewitter in rund 60 Prozent der Gebiete erwartet, bei Temperaturen zwischen 25 und 37 Grad Celsius. In den Küstengewässern werden Wellen von etwa einem Meter prognostiziert, die während der Gewitter ansteigen können.



Die Behörden raten dazu, während der Gewitter offene Flächen, große Bäume und instabile Bauwerke zu meiden. Strandbesucher und Bootsbetreiber werden aufgefordert, die Wetterlage aufmerksam zu verfolgen, da plötzliche Veränderungen Sicherheitsrisiken mit sich bringen können.

Trotz der bevorstehenden Gewitter bleibt die Hitze intensiv, mit Tageshöchstwerten im mittleren Bereich von 30 Grad Celsius. Die Kombination aus Hitze und Regen könnte jedoch dazu beitragen, die derzeit in vielen Landesteilen moderaten Staubwerte zu verringern.





Landwirte in den umliegenden Regionen wurden ebenfalls gewarnt, Ernten und Nutztiere gegen mögliche Sturmschäden zu sichern, da die Wetterlage weiterhin unbeständig bleibt.

Das Meteorologische Amt empfiehlt der Bevölkerung, offizielle Wettervorhersagen regelmäßig zu verfolgen, da sich die Bedingungen in diesem Zeitraum schnell ändern können.

















































