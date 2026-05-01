Hostage-Taktik bei Festnahme eines chinesischen Betrugsnetzwerk-Anführers aufgedeckt

CHIANG MAI, Thailand – Die Polizei im Norden Thailands hat einen mutmaßlichen Anführer eines chinesisch geführten Betrugsnetzwerks festgenommen, das Opfer gezielt zur Eröffnung sogenannter Strohmann-Konten gezwungen haben soll. In einem besonders schweren Fall wurden dabei Kinder als Druckmittel eingesetzt.

Der Kommandeur der Provinzpolizei Region 5, Generalleutnant Kritthaphon Yeesakorn, erklärte, der Fall habe begonnen, nachdem eine thailändische Frau auf eine Online-Stellenanzeige für eine Hausangestellte im Gebiet Mae Hia reagiert habe. Sie erschien gemeinsam mit ihren beiden Töchtern im Alter von sechs und zwölf Jahren zu dem Treffen, wo sich die Lage eskalierte.





Nach Angaben der Ermittler sollen zwei chinesische Verdächtige die Kinder festgehalten und als Geiseln benutzt haben, um die Mutter zur Freigabe ihres Bankkontos für den Empfang von Geldern aus Online-Betrugssystemen zu zwingen. Die Frau wurde zudem gezwungen, ihr Gesicht zur Autorisierung von Transaktionen zu scannen und anschließend zu einer Bank begleitet, um weitere Überweisungen durchzuführen.

Die Polizei stellte fest, dass die Gelder von Opfern aus mehreren Provinzen, darunter Nakhon Pathom, stammten. Auf den Mobiltelefonen der Verdächtigen wurden zudem Bilder großer Bargeldsummen und Goldbarren sichergestellt.

Die Ermittler gaben an, dass die Verdächtigen am 19. April Erlöse aus dem Betrug zur Beschaffung von 20 Mobiltelefonen und Goldbarren verwendet haben sollen. Dies wird als Teil eines Geldwäschesystems gewertet. Eine thailändische Frau, die als Partnerin eines der Verdächtigen identifiziert wurde, soll bei der Organisation von Konten und Finanztransaktionen geholfen haben.

Weitere Anzeigen gingen aus Sisaket und Samut Sakhon ein, wo Opfer angaben, durch Täuschung zur Bereitstellung von Bankkonten für illegale Überweisungen gebracht worden zu sein. Die Polizei weitet die Ermittlungen aus, um weitere Mitglieder des Netzwerks zu identifizieren und Geldflüsse nachzuverfolgen.

Die Behörden gehen davon aus, dass weitere Opfer bislang nicht bekannt sind, und rufen Betroffene auf, sich zu melden. Die Ermittlungen dauern an. (TNA)

















































