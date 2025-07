Vermisste 24-jährige Thailänderin am Pattaya-Strand wohlbehalten gefunden – schwamm außerhalb der Bojen

PATTAYA, Thailand – Am Strand in der Nähe der Soi 13 in Pattaya kam es am 28. Juli zu einem hektischen Sucheinsatz, nachdem ein indischer Tourist eine 24-jährige thailändische Frau als vermisst meldete. Die Meldung bezog sich auf den ausgewiesenen Badebereich.

Städtische Einsatzkräfte, Rettungsschwimmer und Teams der Meeresrettung reagierten umgehend und starteten eine intensive Suche. Kurze Zeit später wurde die Frau unversehrt gefunden. Sie erklärte, sie sei außerhalb der markierten Bojenlinie geschwommen und habe anschließend das Ufer auf der anderen Seite des Strandes erreicht.







Mittlerweile steht die junge Frau unter Betreuung und ist wohlauf. Die Behörden mahnen Besucher und Einheimische eindringlich, die Begrenzungen der Badezonen einzuhalten, um sich selbst und andere nicht zu gefährden.



In den sozialen Medien fielen die Reaktionen gemischt aus: Einige lobten den unermüdlichen Einsatz der Rettungsteams selbst während der Feiertage, andere machten sich scherzhaft über die Unvorsichtigkeit der Schwimmerin lustig und erinnerten daran, beim Baden im Meer stets vorsichtig zu sein.

Am Ende ging die Situation glimpflich aus – doch sie ist eine wichtige Erinnerung daran, Regeln zu respektieren und unnötige Risiken im öffentlichen Badebereich zu vermeiden.