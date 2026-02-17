Vereinzelte Gewitter in Pattaya – Kühlere Morgenstunden halten in Nordthailand an

PATTAYA, Thailand – Das thailändische Meteorologische Amt prognostiziert weiterhin leicht wechselhaftes Wetter für Pattaya und die östliche Küstenregion, während in den nördlichen Landesteilen kühlere Morgenstunden anhalten. Vereinzelte Gewitter bleiben möglich, insgesamt dominieren jedoch weiterhin warme Bedingungen.

Nach der aktuellen 24-Stunden-Vorhersage können in Pattaya und Teilen der Provinz Chonburi in etwa 20 Prozent des Gebietes vereinzelte Gewitter auftreten, vor allem in den späteren Tagesstunden. Am Morgen wird mit leicht dunstigen Bedingungen gerechnet. Die Temperaturen liegen voraussichtlich zwischen 24 und 26 Grad Celsius in den frühen Stunden und steigen am Nachmittag auf 32 bis 36 Grad Celsius an.







Die Winde wehen aus südöstlicher Richtung mit Geschwindigkeiten von 10 bis 30 Stundenkilometern. Die See bleibt überwiegend ruhig, mit Wellenhöhen unter einem Meter. Außerhalb der Küste sowie während Gewittern können die Wellen zeitweise auf etwa einen Meter ansteigen. Der normale Bootsverkehr ist damit weiterhin möglich, dennoch wird während Gewittern zu erhöhter Vorsicht geraten.

Meteorologen führen die aktuelle Wetterlage auf ein sich abschwächendes Hochdruckgebiet über Nordthailand zurück, das in Kombination mit feuchten südöstlichen Winden aus dem Golf von Thailand für instabilere Wetterbedingungen in den östlichen und zentralen Regionen sorgt, einschließlich Pattaya.

Anwohner und Besucher werden gebeten, auf plötzlich auftretende Regenschauer vorbereitet zu sein, insbesondere bei Fahrten mit Motorrädern oder Booten. Zudem kann morgendlicher Dunst zeitweise die Sicht beeinträchtigen.



In anderen Landesteilen bleiben die Morgenstunden im Norden und Nordosten weiterhin kühl und neblig. Die südlichen Provinzen hingegen verzeichnen zunehmende Niederschläge sowie unruhigere See, insbesondere im unteren Golf von Thailand, wo die Wellen während Gewittern Höhen von über zwei Metern erreichen können.

Die Luftqualität in Pattaya und weiten Teilen Nordthailands bewegt sich weiterhin auf moderatem Niveau, da schwache Luftzirkulation die Ausbreitung von Schadstoffen derzeit nur eingeschränkt ermöglicht.



































