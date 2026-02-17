Pattaya veranstaltet Burapa Pattaya Bike Week 2026 und feiert Freiheit, Freundschaft und Biker-Kultur

PATTAYA, Thailand – Poramet Ngampichet, Bürgermeister von Pattaya, eröffnete am Samstag, dem 14. Februar, offiziell die Burapa Pattaya Bike Week & Wheels of Nostalgia 2026. Zahlreiche Vertreter der Stadtverwaltung, Mitglieder des Stadtrats, Abgeordnete der Provinzverwaltung Chonburi, Vertreter der Burapa Bike Week Association, Partnerorganisationen, internationale Motorradclubs sowie geladene Gäste nahmen an der Zeremonie teil.

Die Stadt Pattaya organisierte die mittlerweile 29. Ausgabe des bekannten Motorrad- und Musikfestivals gemeinsam mit der Burapa Bike Week Gruppe vom 12. bis 14. Februar 2026 auf öffentlichen Veranstaltungsflächen sowie im Eastern National Sports Training Center an der Chaiyaphruek 2 Road. Die Veranstaltung zog Motorradfans und Besucher aus ganz Thailand und zahlreichen Ländern an.







Ziel des Festivals war es, den Eventtourismus zu stärken und Pattaya zusätzliche Dynamik zu verleihen. Gleichzeitig bot die Veranstaltung einen offenen Raum, in dem Besucher authentische Biker-Kultur erleben konnten. Zu den Höhepunkten zählten Motorradparaden mit Clubs aus dem ganzen Land, große Biker-Treffen sowie Live-Musik über drei Tage und drei Nächte hinweg. Das diesjährige Motto „Wheels of Nostalgia“ stand dabei für klassischen Stil, gemeinsame Erinnerungen und generationenübergreifende Freundschaften innerhalb der Biker-Community.

Das Festivalgelände war in acht Hauptbereiche unterteilt: Rock Stage, King Stage, Junior Stage, Cowboy & Indian Zone, Stunt Show Zone, Sound System Motorcycle Zone, Shopping Zone und Food Zone. Die starke Beteiligung nationaler und internationaler Motorradclubs unterstrich Pattayas wachsende Bedeutung als Austragungsort für Veranstaltungen von internationalem Format.



Bereits am Vormittag hatte ein Motorradkorso die Straßen Pattayas durchfahren, um für die Veranstaltung zu werben und die Öffentlichkeit zur Teilnahme einzuladen.

Die Burapa Pattaya Bike Week 2026 gilt als wichtiger Impulsgeber für den tourismusbezogenen Wirtschaftskreislauf der Stadt. Die Veranstaltung generiert Einnahmen für lokale Unternehmen und stärkt zugleich Pattayas Image als internationale Tourismusdestination, die kreative, zeitgemäße und kulturelle Events auf globalem Niveau ausrichten kann.







































