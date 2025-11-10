Unwetterwarnung für Nordthailand – Vorsicht auch in Pattaya geboten

PATTAYA, Thailand – Während sich die nördlichen Provinzen Thailands auf starke Regenfälle und mögliche Sturzfluten vorbereiten, warnt das Meteorologische Amt auch die südlichen Regionen und Küstengebiete – darunter Pattaya – vor vereinzelten, teils heftigen Schauern.







Im Golf von Thailand können die Wellen in stürmischen Gebieten über zwei Meter hoch werden. Die Behörden raten daher Fischern und Bootsbetreibern, äußerste Vorsicht walten zu lassen. Auch Anwohner und Besucher in Pattaya sollten auf plötzliche Regengüsse und örtlich begrenzte Überschwemmungen achten, insbesondere in tiefer gelegenen oder schlecht entwässerten Bereichen.

Die Warnung folgt auf ein Tiefdrucksystem, das derzeit Nordthailand und Teile Myanmars bedeckt und für unstabiles Wetter im gesamten Land sorgt. Bürgerinnen und Bürger werden aufgefordert, lokale Wetterberichte aufmerksam zu verfolgen und den Anweisungen der Behörden zu folgen.



































