Unbekannter Leichnam an Pattaya Beach angespült – Polizei ermittelt

PATTAYA, Thailand – Die Behörden ermitteln im Fall eines unbekannten Mannes, dessen Leiche am späten Sonntagvormittag am Pattaya Beach angeschwemmt wurde. Der Tote, schätzungsweise zwischen 30 und 40 Jahren alt, wurde mit dem Gesicht nach unten im Sand gegenüber der Soi 13 aufgefunden. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit ausländischer Aufschrift sowie Jeansshorts.







Bei einer ersten Untersuchung stellten die Ermittler Abschürfungen am rechten Augenlid und Jochbein fest. Zudem war Blut an Nase und Mund sichtbar, ebenso wie Schaum am Mund – Hinweise, die möglicherweise auf Ertrinken hindeuten. In der Kleidung des Mannes wurde ein Mobiltelefon gefunden, das nun als Beweismittel sichergestellt wurde.

Nach Angaben der Abteilung für maritime Katastrophenprävention in Pattaya hatte ein Speedboot-Fahrer bereits am Morgen einen im Wasser treibenden Körper unweit des Strandes gemeldet. Daraufhin wurde eine Suchaktion eingeleitet, kurz darauf wurde die Leiche an den Strand gespült und geborgen.



Die Polizei hat den Leichnam zur Obduktion ins Pattaya Patthamakhun Hospital überstellt, um die genaue Todesursache zu klären. Zwar gehen die Behörden derzeit von Ertrinken aus, doch ein abschließender medizinischer Befund steht noch aus. Parallel dazu läuft die Identitätsfeststellung des Mannes. Die Ermittlungen dauern an.