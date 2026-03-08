Treibstoffprobleme treffen Fischer in Samut Sakhon

PATTAYA, Thailand – Eine Unterbrechung der Treibstoffversorgung im Zusammenhang mit Spannungen im Nahen Osten beginnt, Thailands Fischereiindustrie zu belasten. Fischer warnen, dass geringere Fangmengen bald zu weniger Meeresfrüchten und steigenden Preisen führen könnten – mit möglichen Auswirkungen auf Restaurants und Touristenorte wie Pattaya.







Nach Maßnahmen der Regierung gegen Treibstoffhortung haben einige Tankstellen vorübergehend den Verkauf von Benzin in Kanistern eingestellt. Für viele kleine Küstenfischer stellt dies jedoch ein großes Problem dar, da ihre Boote nicht direkt an Tankstellen anlegen können und normalerweise Treibstoff in Behältern kaufen.

Der Fischer und Händler Kamon Kraiwattanusorn erklärte, dass einige Fischer bereits nicht mehr auslaufen können, weil sie keinen Treibstoff erhalten. Gleichzeitig steigen auch für größere Fangboote die Kosten, da der Preis für sogenannten „grünen Diesel“ um etwa fünf Baht pro Liter gestiegen sein soll.

Sollten Fischer weiterhin nicht aufs Meer fahren können, könnte dies die gesamte Lieferkette beeinflussen. Weniger Fang bedeutet geringere Angebote auf den Märkten und langfristig höhere Preise für Meeresfrüchte – auch in beliebten Tourismusstädten wie Pattaya, wo Seafood eine wichtige Rolle in Restaurants spielt.

Die Fischervereinigung von Samut Sakhon hat deshalb Behörden gebeten, Fischern vorübergehend wieder den Kauf von Treibstoff in Kanistern zu erlauben.



































