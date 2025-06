Thailand hat noch einen langen Weg vor sich – Betrüger nutzen weiterhin das Heimatland als Basis für globale Abzocke

PATTAYA, Thailand – Thailand zeigt Fortschritte auf dem Weg zu mehr Sicherheit, mit verstärkten Maßnahmen gegen internationale Betrugsnetzwerke, die lokale Strukturen für kriminelle Machenschaften ausnutzen. Doch der Weg zur Wiederherstellung des Vertrauens und zur Sicherung des digitalen sowie wirtschaftlichen Umfelds des Landes ist lang – besonders, solange einige thailändische Staatsbürger ihr eigenes Land als Plattform für groß angelegte Betrügereien missbrauchen.

Ein aktueller Fall, aufgedeckt vom Department of Special Investigation (DSI), macht das Ausmaß des Problems deutlich. In der nun als Fall Nr. 118/2566 bekannten Ermittlung nahm das DSI einen thailändischen Staatsbürger fest, der mit einem milliardenschweren internationalen Betrugsnetzwerk in Verbindung steht. Dieses hatte durch gefälschte Firmen und manipulierte Webseiten Opfer über Ländergrenzen hinweg getäuscht.







Die Ermittlungen ergaben, dass über 28 Scheinunternehmen in Thailand registriert wurden, um eine Fassade der Seriosität aufzubauen und so besonders ausländische Opfer zur Geldüberweisung zu verleiten. Einer der dreistesten Betrugsfälle umfasste fingierte E-Mails und Dokumente, die angeblich Parkplätze für Privatjets am Flughafen Don Mueang anboten – mit Millionenschäden zur Folge.

Das Zentrum für Überwachung und Geheimdienstanalyse des DSI konnte den Verdächtigen aufspüren und direkt vor dem Hauptsitz an der Chaeng Wattana Road in Bangkok festnehmen. Ihm werden unter anderem folgende Delikte vorgeworfen:

Beteiligung an einer transnationalen kriminellen Organisation

Computermissbrauch mit Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und nationalen Wirtschaft

Identitätsbetrug und Täuschung

Geldwäsche

Verschwörung zur Geldwäsche

Der Verdächtige wurde gemäß dem thailändischen Strafverfahrensrecht belehrt. Die Verhaftung erfolgte unter Einhaltung des Gesetzes zur Verhinderung von Folter und Verschwindenlassen von 2022. Er bekannte sich zu den Vorwürfen und wurde den zuständigen Ermittlern übergeben.

Das Ausmaß des Schadens ist enorm: Über 2.000 gefälschte Webseiten warben für nicht existente Waren und Dienstleistungen, der Gesamtschaden wird auf mehr als 2 Milliarden Baht geschätzt. Der Festgenommene ist der zehnte von insgesamt 24 Verdächtigen und spielte eine zentrale Rolle:

Beschaffung fremder Personaldaten zur fingierten Firmengründung Persönliche Registrierung von 28 Betrugsunternehmen Ermöglichung groß angelegter Täuschungsaktionen Unterstützung bei E-Mail-Phishing-Kampagnen Abwicklung von Überweisungen in Höhe von mindestens 3 Millionen Baht von thailändischen und 4,5 Millionen Baht von ausländischen Opfern

Dieser Fall zeigt: Zwar werden Betrugsnetzwerke von thailändischen Behörden zunehmend entschlossen und transparent verfolgt, doch bleibt das Land anfällig. Die Nutzung echter Institutionen durch thailändische Staatsbürger zur Verschleierung betrügerischer Machenschaften verweist auf strukturelle Schwächen im Geschäfts- und Kontrollsystem.

Initiativen wie die des DSI geben Grund zur Hoffnung. Doch langfristige Sicherheit erfordert strengere Kontrollen bei Firmenregistrierungen, bessere digitale Aufklärung und internationale Zusammenarbeit gegen grenzüberschreitende Finanzkriminalität.

Thailand ist auf dem richtigen Weg – aber solange das Land noch als bequeme Basis für globale Betrugsnetzwerke dient, bleibt jede gefühlte Sicherheit brüchig.