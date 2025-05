Touristen nach Kreditkarten-Diebstahl durch Reisebusfahrer zur Vorsicht aufgerufen

By

PATTAYA, Thailand – Die thailändischen Behörden warnen derzeit eindringlich vor wachsender Diebstahlsgefahr im Reiseverkehr: Touristen in Pattaya und im ganzen Land sollen besonders aufmerksam mit ihren Wertsachen umgehen – insbesondere bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder organisierter Touren. Anlass ist ein erschütternder Vorfall, bei dem ein thailändischer Reisebusfahrer die Kreditkarte einer rumänischen Touristin stahl und damit 280.000 Baht an verschiedenen Geldautomaten abhob.







Die Polizei in Surat Thani nahm den 34-jährigen Busfahrer Channarong fest, der bei einem Reiseunternehmen für internationale Gäste beschäftigt war. Der Vorfall kam ans Licht, nachdem Frau Cristina Banaga aus Rumänien meldete, dass ihre Kreditkarte während einer Fahrt von Koh Phangan nach Phuket abhandengekommen war. Erst nach der Reise bemerkte sie, dass ihr Konto um eine erhebliche Summe erleichtert worden war.

Videoaufnahmen aus Überwachungskameras zeigten Channarong dabei, wie er mit dem gestohlenen Zahlungsmittel insgesamt 14 Geldautomaten in Surat Thani aufsuchte und die volle Summe von 280.000 Baht abhob. Die Polizei erwirkte einen Durchsuchungsbefehl für seine Wohnung im Unterbezirk Talad, Stadt Surat Thani, wo sie die komplette Beute sowie die Kleidung des Täters sicherstellte.



Der Verdächtige gab an, er habe die Karte im Bus gefunden – mit der PIN-Nummer auf einem Zettel notiert. Aus Neugier habe er die Karte ausprobiert und sei dann in mehreren Etappen gezielt an Geldautomaten gegangen, um das Konto zu leeren.

Infolge dieses Vorfalls appellieren Polizei und Einwanderungsbehörde an alle Touristen, besonders sorgfältig mit Kreditkarten und persönlichen Gegenständen umzugehen. Der Verlust von Wertsachen solle umgehend gemeldet werden. Die Behörden betonen, dass Straftaten gegen ausländische Besucher mit voller Härte des Gesetzes geahndet werden. Reiseveranstalter wurden zudem aufgefordert, ihre internen Sicherheitsstandards und Mitarbeiterkontrollen zu verschärfen.

Thailand zählt weiterhin zu den beliebtesten Reisezielen der Welt – dennoch wird Reisenden geraten, stets wachsam zu bleiben, um ihren Aufenthalt sicher und angenehm zu gestalten.