Touristen nutzen sonnige Phasen am Pattaya Beach

PATTAYA, Thailand – Pattaya und die umliegenden Gebiete erleben derzeit leicht steigende Temperaturen von etwa 1 bis 2 Grad Celsius, während kühlere Morgenstunden und Dunst weiterhin anhalten. Das geht aus der jüngsten Wettervorhersage des thailändischen Meteorologischen Dienstes vom 16. Januar hervor.

Meteorologen erklärten, dass sich abgeschwächte Hochdrucksysteme über dem oberen Teil Thailands bemerkbar machen und einen moderaten Temperaturanstieg ermöglichen. Dennoch bleiben die frühen Morgenstunden in Pattaya und entlang der Ostküste kühl, örtlich begleitet von Nebel. In einigen Gebieten kann der Dunst dichter ausfallen, weshalb Autofahrer insbesondere während der morgendlichen Pendelzeiten zu erhöhter Vorsicht aufgerufen sind.







Vereinzelt kann es im Osten des Landes zu leichtem Regen kommen, da südöstliche Winde feuchte Luftmassen aus dem Golf von Thailand heranführen. Insgesamt bleiben die Wetterbedingungen jedoch überwiegend trocken.

Ein weiteres Thema bleibt die Luftqualität. Aufgrund schwacher Windverhältnisse kommt es zu einer mäßigen bis hohen Ansammlung von Staub und Dunst, was sowohl die Sicht beeinträchtigen als auch Auswirkungen auf die Atemwege haben kann.

Im unteren Golf von Thailand werden Wellenhöhen von etwa ein bis zwei Metern erwartet, mit höheren Wellen in Gewittergebieten. Betreiber kleiner Boote werden daher angehalten, vorsichtig zu navigieren und stürmische Zonen zu meiden.

Die Bevölkerung wird gebeten, angesichts der wechselhaften Wetterbedingungen auf ihre Gesundheit zu achten, bei Fahrten durch neblige Gebiete besonders vorsichtig zu sein und wegen der zeitweise trockenen Luft auf mögliche Brandgefahren zu achten.



































