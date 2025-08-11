Touristen entdecken Krathing Lai Beach – ein verstecktes Paradies nördlich von Pattaya

PATTAYA, Thailand – Am Krathing Lai Beach in Naklua herrscht reges Treiben, denn immer mehr Touristen genießen die malerische Küste nur eine kurze 10-minütige Fahrt vom zentralen Pattaya entfernt. Um die Atmosphäre sicher und angenehm zu halten, haben die Gemeindebeamten von Naklua ihre Präsenz verstärkt, patrouillieren regelmäßig und überwachen die öffentliche Ordnung im gesamten Strandbereich.

Auch nach Sonnenuntergang verweilen Besucher gern am ruhigen Krathing Lai Beach, deren fröhliche Gesichter und Lachen die Luft erfüllen. Die örtlichen Behörden bleiben wachsam und setzen sich intensiv dafür ein, eine sichere und störungsfreie Umgebung zu gewährleisten, damit alle die friedliche Abendstimmung genießen können.







Neben der Sicherheit liegt der Fokus der Teams auch auf der Sauberkeit. Sie ermutigen Touristen und Einheimische gleichermaßen, ihren Müll ordnungsgemäß zu entsorgen. „Wir möchten, dass Krathing Lai Beach für alle ein wunderschönes Reiseziel bleibt – heute und in Zukunft“, erklärte ein Gemeindebeamter.

Die Verantwortlichen bitten Besucher, ihren Teil dazu beizutragen, den Strand sauber zu halten und die Umwelt zu respektieren. Das gemeinsame Engagement verspricht, die natürliche Schönheit und die einladende Atmosphäre zu bewahren, die Krathing Lai – nur wenige Kilometer nördlich von Pattaya – zu einem beliebten Ausflugsziel für Einheimische und Touristen macht.



































