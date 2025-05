Tödlicher Motorradunfall auf Überführung in Pattaya rückt Gefahren auf Hochstraßen und in Tunneln in den Fokus

PATTAYA, Thailand – Nach einem weiteren tödlichen Motorradunfall auf einer Überführung in Pattaya wächst die Sorge um die Sicherheit von Zweiradfahrern auf Hochstraßen und in Tunneln der Region Pattaya und Banglamung. Der jüngste Vorfall ereignete sich am 25. Mai, als ein 27-jähriger Staatsangehöriger aus Myanmar bei einem riskanten Überholmanöver in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor.







Gegen 16:06 Uhr wurden Beamte der Autobahnpolizei, Abteilung 8, über einen schweren Unfall auf der Schnellstraße Route 7, Sukhumvit Road, im Zentrum Pattayas informiert. Die Polizei und Rettungskräfte der Sawang Boriboon-Stiftung trafen am Unfallort ein und fanden ein beschädigtes rotes Honda Click-Motorrad in der Kurve der Überführung vor. Tiefe Kratzspuren an der Leitplanke zeugten vom Hergang des Unfalls.

Unterhalb der Überführung – rund fünf Meter tiefer – lag der leblose Körper von Herrn Maung Phu, 27. Er war mit hoher Geschwindigkeit in die Brückenbegrenzung sowie ein Kurvenwarnschild geprallt und daraufhin von der Brücke geschleudert worden. Er verstarb noch an der Unfallstelle.



Ein Zeuge, der 30-jährige Watcharin Promsith, berichtete: „Er überholte mit hoher Geschwindigkeit einen Pickup, kam in der Kurve ins Schleudern, prallte gegen die Leitplanke und wurde aus dem Sitz katapultiert. Er flog gegen ein Schild und stürzte dann von der Brücke.“

Die Polizei hat eine umfassende Untersuchung eingeleitet, einschließlich der Auswertung von Überwachungskameras entlang der Strecke. Die Leiche von Herrn Maung Phu wurde in das Pattaya Patthamakhun Hospital überführt, wo sie auf die Identifizierung und Bestattung durch seine Familie wartet.

Dieser tragische Unfall lenkt die Aufmerksamkeit erneut auf die Risiken, denen Motorradfahrer auf erhöhten und abgeschlossenen Straßenabschnitten ausgesetzt sind. Überführungen und Tunnel, die nicht für Motorräder konzipiert wurden, stellen durch enge Kurven, schlechte Sichtverhältnisse und überhöhte Geschwindigkeiten eine große Gefahr dar.



Laut den Verkehrsbehörden handelt es sich nicht um Einzelfälle. Regelmäßig müssen Notdienste zu Unfällen ausrücken, bei denen Motorradfahrer in Kurven stürzen oder beim Überholen die Kontrolle verlieren – besonders bei Regen oder in der Dunkelheit.

Hohe Geschwindigkeiten, fehlende Schutzbarrieren und enge Fahrspuren erhöhen das tödliche Risiko. In Tunneln verschärfen plötzliche Lichtwechsel, enge Kurven und geringe Abstände zwischen Fahrzeugen die Situation zusätzlich.

Die Behörden appellieren eindringlich an thailändische wie ausländische Motorradfahrer, insbesondere auf Kurven, Brücken und in Unterführungen langsamer zu fahren. „Diese Straßen sind keine Rennstrecken. Ein einziger Fehler kann tödlich enden“, warnte ein Verkehrssicherheitsbeamter.