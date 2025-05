Gefährlicher Abfall in US-Sendung am Hafen Laem Chabang entdeckt – Thailand fordert sofortige Rückführung

PATTAYA, Thailand – Die thailändische Abteilung für Umweltkontrolle (Pollution Control Department, PCD) hat gemeinsam mit dem Amt für Industriearbeiten (Department of Industrial Works, DIW) und der Zollbehörde am Hafen von Laem Chabang in Chonburi gefährlichen Abfall in sechs Importcontainern aus den USA aufgedeckt. Die Lieferung war als „gemischter Metallschrott (Aluminiumschrott)“ deklariert, enthielt jedoch über 110 Tonnen mit Blei verunreinigte elektronische Schaltkreise – eindeutig gefährlicher Abfall gemäß dem Basler Übereinkommen.







Frau Preeyaporn Suwannakes, Generaldirektorin der PCD, erklärte, dass das Inspektionsteam – darunter Vertreter des Gouverneursamts von Chonburi sowie der Umweltstiftung EARTH (Ecological Alert and Recovery Thailand) – eindeutig elektronische Abfälle der Kategorie 5.2, Position 2.18 gemäß dem thailändischen Gefahrstoffgesetz von B.E. 2535 (1992) identifiziert habe. Diese fallen unter das internationale Basler Übereinkommen, das den grenzüberschreitenden Transport gefährlicher Abfälle regelt.



Die Generaldirektorin betonte, dass die Lieferung ohne vorherige Genehmigung des DIW oder Zustimmung des Empfängerlandes erfolgte – ein klarer Verstoß gegen thailändisches Recht sowie die Bestimmungen des Basler Übereinkommens. Besonders brisant: Die USA, Herkunftsland der Sendung, haben das Übereinkommen nie ratifiziert und sind somit rechtlich nicht berechtigt, gefährliche Abfälle in Vertragsstaaten wie Thailand zu exportieren.





Als offizielles Koordinationszentrum Thailands für das Basler Übereinkommen wird das PCD das Sekretariat der Konvention über den Vorfall informieren und gemeinsam mit dem DIW Kontakt zu den zuständigen US-Behörden aufnehmen. Ziel ist die schnellstmögliche Rückführung der illegalen Lieferung, um Thailand vor der Rolle als Endlagerplatz für ausländischen Giftmüll zu schützen. (TNA)