Thailands Sicherheitsimage gespalten – Chinesen besorgt, Europäer zuversichtlich

PATTAYA, Thailand – Eine aktuelle Umfrage von Dragon Trail International aus dem Jahr 2025 zeigt ein deutlich gespaltenes Bild: Über 50 % der chinesischen Befragten empfinden Thailand mittlerweile als unsicher – ein markanter Anstieg im Vergleich zu 38 % im Jahr 2024. Die wachsende Skepsis chinesischer Touristen wird vor allem auf medienwirksame Verbrechen wie die Entführung einer chinesischen Prominenten sowie auf Bedenken über sogenannte „Grey Businesses“ in Touristenhochburgen zurückgeführt.







In sozialen Netzwerken verbreitete sich eine Vielzahl von Videos und Kommentaren, teils von Influencern oder durch nationalistische Töne verstärkt, die Ängste – besonders bei potenziellen Erstbesuchern – weiter schürten.

Im starken Kontrast dazu stehen Touristen aus Europa und Indien, die Thailand – insbesondere Reiseziele wie Pattaya, Phuket und Bangkok – weiterhin als sicher und attraktiv wahrnehmen. Mehrere Faktoren erklären diese unterschiedliche Einschätzung:

Unterschiedliche Medienlandschaften: Westliche und indische Medien berichten weitgehend positiv über Thailand und stellen das Land als gut organisiertes, gastfreundliches Reiseziel dar. Einzelne Kriminalfälle finden weniger mediale Aufmerksamkeit.

Vertrautheit mit der Infrastruktur: Viele europäische und indische Thailandbesucher sind Wiederholungstouristen, die mit den lokalen Gegebenheiten, Verkehrssystemen und Sicherheitsvorkehrungen vertraut sind.

Wert und Gastfreundschaft: Das Preis-Leistungs-Verhältnis, die freundliche Kultur und das vielfältige Freizeitangebot überwiegen für viele Reisende aus Europa und Indien mögliche Sicherheitsbedenken.



Gezielte Tourismusstrategien: Die thailändische Regierung investiert gezielt in themenspezifische Reisekampagnen – etwa für Wellness, Kultur, Shopping oder Nachtleben – und spricht dabei besonders den indischen Markt erfolgreich an, etwa durch Angebote in Pattaya.

Individuelle Freiheiten: Westliche Reisende schätzen vor allem die Möglichkeit zur unabhängigen Reiseplanung. In stark frequentierten und gut überwachten Tourismuszonen fühlen sie sich meist sicher.

Während sich Sicherheitsbedenken zunehmend auf das Reiseverhalten chinesischer Touristen auswirken, bleibt Thailand für Besucher aus Europa und Indien ein gefragtes Urlaubsziel. Die Studienergebnisse unterstreichen, wie wichtig es ist, touristische Botschaften gezielt an die Werte und Wahrnehmungen einzelner Märkte anzupassen.