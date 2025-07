Tödliche Fahrerflucht bei Bangkok fordert mehr Schutz für Fußgänger

By Pattaya Blatt

Tweet on Twitter

Share on Facebook

PATTAYA, Thailand – Pattaya ist weltweit bekannt für Strandvergnügen und Nachtleben – doch für Fußgänger kann die Küstenstadt tödlich sein. Ein tragischer Unfall in der Nacht des 28. Juni hat erneut gezeigt, wie gefährlich Thailands Straßen sind, insbesondere bei mangelhafter Beleuchtung und unzureichender Verkehrsüberwachung.

Gegen 22 Uhr ereignete sich das Unglück auf der Lam Luk Ka Road Soi 69 in der Provinz Pathum Thani nahe Bangkok. Eine Mutter, die ihr fünf Monate altes Baby trug, wurde beim Überqueren eines Zebrastreifens von einem gelben Taxi mit hoher Geschwindigkeit erfasst. Die Frau – identifiziert als die 34-jährige Ningnong Phetlavanh, eine legal beschäftigte Imbissverkäuferin aus Laos – erlitt so schwere Verletzungen, dass Wiederbelebungsversuche durch Helfer erfolglos blieben. Ihr Kind wurde verletzt, überlebte jedoch und wurde ins Krankenhaus Thanyaburi gebracht.







Der Taxifahrer beging Fahrerflucht, konnte aber dank eines couragierten Augenzeugen, der das beschädigte Fahrzeug über 500 Meter verfolgte und die Polizei alarmierte, rasch gestellt werden. Beamte der Polizeiwache Khu Khot nahmen den Fahrer, Herrn Amarin, wenig später neben dem schwer beschädigten Fahrzeug in der Nähe des Khlong 5 fest.

Anwohner, die den Unfall miterlebten, äußerten ihre Fassungslosigkeit. „Sie hat hier jeden Abend nach der Arbeit die Straße überquert“, sagte Herr Wiwat, der Arbeitgeber der Verstorbenen. Ningnong habe seit mehreren Monaten legal in einem örtlichen Restaurant gearbeitet und sei eine geschätzte Mitarbeiterin gewesen.



Erste Ermittlungen ergaben massive Schäden am linken Kotflügel und an der Windschutzscheibe – Hinweise auf einen Aufprall bei hoher Geschwindigkeit. Der Fahrer wurde verhört und einem Alkoholtest unterzogen. Die Leiche der Mutter wurde zur Obduktion in das Bhumibol Adulyadej Hospital überführt. Die Behörden bemühen sich nun, die Familie der Verstorbenen zu benachrichtigen und eine würdige Bestattung zu organisieren.

Dieser tragische Vorfall reiht sich ein in eine wachsende Zahl tödlicher Fußgängerunfälle in Thailand. Trotz zahlreicher Aufklärungskampagnen missachten viele Autofahrer nach wie vor Zebrastreifen – mit teils tödlichen Folgen.

Während Pattaya weiterhin Touristen aus aller Welt anzieht, macht dieses Ereignis schmerzhaft deutlich: Thailand muss mehr tun, um seine Straßen sicherer zu machen – damit kein Leben mehr beim Versuch, nach Hause zu kommen, verloren geht.