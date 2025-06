Tiffany’s Show: 50 Jahre Glamour und der mutige Schritt in die Zukunft

PATTAYA, Thailand – Eine Ikone der thailändischen Unterhaltungslandschaft feiert in dieser Woche ein bemerkenswertes Jubiläum: Tiffany’s Show wird 50 Jahre alt. Das weltweit berühmte Kabarett, das als Pionierin für Transgender-Performances gilt, blickt zurück auf ein halbes Jahrhundert voller Glanz und Extravaganz – und gleichzeitig mutig nach vorne: Im Juli startet eine völlig neue, moderne Show mit frischem Konzept.

Am Sonntagabend fiel der letzte Vorhang der bisherigen Inszenierung – ein berührender Moment für Gäste und Ensemble gleichermaßen. Doch das Theater bleibt nicht lange dunkel. Das Tiffany Theatre nimmt sich eine dreiwöchige kreative Pause, um sich auf die Premiere der neuen Produktion vorzubereiten. Mit hochmoderner LED-Technologie und neuen künstlerischen Visionen bleibt vieles geheim – was die Spannung auf die bevorstehende Rückkehr nur erhöht.







„Wir waren immer ausgebucht“, sagt Dr. Darin Phanthusak, Vizepräsidentin von PTS Holding. „Aber es war uns wichtig, neue Dimensionen in die Show zu bringen. Dank technischer Innovationen ist das jetzt möglich.“

Obwohl die genauen Details unter Verschluss bleiben, ist klar: Die Familie hinter Tiffany’s verfolgt ein Ziel, das weit über bloße Unterhaltung hinausgeht – sie will begeistern, bewegen und transformieren.

Seit dem Tod des Gründers und Visionärs Senator Sutham Phanthusak wird das Unternehmen von seiner Frau Orawan und den drei Töchtern Darin, Alisa und Varassaya geführt. Mit viel Herzblut und Unternehmergeist haben sie Tiffany’s über die Bühne hinaus weiterentwickelt. Heute gehören zum PTS-Portfolio auch das Woodlands Hotel, das Restaurant La Ferme, zwei französische La Baguette-Cafés, der Thai Marché und die Lifestyle-Boutique Lola Summer – eine harmonische Verbindung aus Gastfreundschaft, Kulinarik und Showbusiness.



Und dennoch bleibt Tiffany’s Show das leuchtende Juwel der Familie. Jahr für Jahr finden hier die renommierten nationalen und internationalen Transgender-Schönheitswettbewerbe statt – live im thailändischen Fernsehen übertragen und weltweit gefeiert. Diese Veranstaltungen feiern nicht nur Diversität, sondern unterstreichen auch Pattayas Rolle als kulturelles Zentrum Südostasiens.

„Wir haben Pattaya viel zu verdanken“, sagt Dr. Darin. „Und wir wollen etwas zurückgeben – mit der bestmöglichen Show.“

Wenn im Juli der Vorhang für das neue Kapitel von Tiffany’s Show aufgeht, wird Pattaya erneut im Rampenlicht stehen. Mit einer reichen Geschichte und mutigem Innovationsgeist prägt die Familie Phanthusak weiter das kulturelle Gesicht der Stadt – mit jeder glitzernden Vorstellung ein Stück mehr.