Thailands Windsurfing-Team blickt nach Europa: Pattaya-Teenager feiert Bronze bei den Asian Beach Games

PATTAYA, Thailand – Thailands Windsurfing-Nationalteam richtet seinen Fokus auf die nächste internationale Herausforderung: Sechs Athleten bereiten sich auf die Teilnahme an der TQFoil-Europameisterschaft 2026 in Portimão, Portugal, vom 16. bis 23. Mai vor.

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen einer Pressekonferenz an einem Strandstandort in Jomtien, Pattaya, an der hochrangige Vertreter des thailändischen Windsurfing-Verbands, lokale Führungspersönlichkeiten sowie Mitglieder der Sportgemeinschaft teilnahmen.





Im Mittelpunkt stand auch der Erfolg des aufstrebenden Talents „Whale“, des 16-jährigen Wachirawit Thon-up, der kürzlich bei den 6. Asian Beach Games in Sanya, China, die Bronzemedaille gewann. In einem Feld von 11 Teilnehmern belegte er mit insgesamt 57 Punkten den dritten Platz, der nach Streichresultaten auf 39 Punkte reduziert wurde – ein Ergebnis, das die Erwartungen übertraf.

Offizielle betonten, dass die Asian Beach Games ein wichtiger Härtetest für das thailändische Team waren, insbesondere da die Altersgrenze auf unter 20 Jahre festgelegt war. Trotz dieser Bedingungen zeigte die junge Mannschaft eine Leistung, die sowohl Pattaya als auch dem gesamten Land Anerkennung einbrachte.

Wachirawit überzeugte durch großen Einsatz und hielt mit erfahreneren Konkurrenten mit, obwohl er physisch und in Bezug auf Erfahrung im Nachteil war. Schwache Windverhältnisse im finalen Rennen führten zur Absage der letzten Runde, wodurch die Platzierungen festgeschrieben wurden und seine Bronzemedaille bestätigt wurde.

Für die Europameisterschaft in Portugal wurden folgende sechs Athleten nominiert: Nitiphat Chaiwutthiwet, Siriporn Kaewduangngam, Wachirawit Thon-up, Wachirawit Manbamrung, Ratchanon Khunjaeng und Chanattakan Charoensuk. Betreut wird das Team von den Trainern Nattapong Phonopparat und Sakda Sakunfaeng.

Ziel ist es, den Einzug in die sogenannte Gold Fleet – die besten 60 Windsurfer weltweit – zu schaffen und damit einen wichtigen Schritt zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit Thailands zu machen. Die Mannschaft wird Thailand am 4. Mai verlassen, um frühzeitig in Europa zu trainieren, unterstützt durch umfassende Förderung und Finanzierung seitens des Verbands.

















































