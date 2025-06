Thailändisches Kabinett genehmigt Vertragsunterzeichnung für „3 Airports High-Speed Rail“ bis August – Ende einer über fünfjährigen Verzögerung

By Pattaya Mail

PATTAYA, Thailand – Das Büro des Eastern Economic Corridor (EEC) verfolgt aufmerksam den Fortschritt bei der Prüfung des überarbeiteten Vertrags für das 224 Milliarden Baht schwere Hochgeschwindigkeitsbahnprojekt, das die drei Flughäfen Don Mueang, Suvarnabhumi und U-Tapao miteinander verbinden soll. Die Überprüfung durch die Generalstaatsanwaltschaft soll bis Mitte Juni abgeschlossen sein, danach wird der Vertragsentwurf dem EEC-Politikausschuss zur Beratung vorgelegt. Es wird erwartet, dass das Kabinett die endgültige Genehmigung zur Vertragsunterzeichnung bis August 2025 erteilt und damit eine Verzögerung von mehr als fünf Jahren beendet.







Herr Chula Sukmanop, Generalsekretär des EEC-Büros, erklärte, dass das Projekt von der COVID-19-Pandemie stark betroffen war, die viele Infrastrukturinvestitionen, darunter auch dieses Hochgeschwindigkeitsbahnprojekt, zum Stillstand brachte. Das Projekt gehört der Staatlichen Eisenbahn Thailands und wurde für 50 Jahre an die Asia Era One Company Limited (CP Group) verpachtet.

Parallel dazu hat der EEC-Politikausschuss ein Memorandum of Understanding mit dem Büro der Kommission für Hochschulbildung, Wissenschaft, Forschung und Innovation unterzeichnet, um ein Investitionsökosystem zu entwickeln und qualifizierte Fachkräfte für gezielte Branchen innerhalb des EEC auszubilden. Dieses Engagement unterstützt Investitionen in Spitzentechnologie, Innovationen und stärkt die Forschungs- und Entwicklungsnetzwerke in Thailand.



Der Generalsekretär des EEC betonte, dass die Fokussierung auf die Entwicklung einer hochqualifizierten Arbeitskraft den Bedarf in den Bereichen Herstellung und Dienstleistung deckt, darunter Biokraftstoffe und Biochemie, Luftfahrt und Logistik, digitale Technologien, umfassende Medizin sowie Robotik. Bisher haben diese Initiativen mehr als 10.684 neue Arbeitsplätze geschaffen und 445.967 Personen in 1.205 Kursen ausgebildet. (TNA)