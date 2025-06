Touristen und Expats begrüßen auffällige Leuchtreklamen in Pattaya – aber wurden Gehwege und Entwässerung wirklich repariert?

PATTAYA, Thailand – Pattaya erstrahlt wieder im neuen Glanz – wortwörtlich. Touristen, die die berühmte Walking Street entlang schlendern, werden von funkelnden LED-Schildern, mehrsprachigen Bannern und leuchtenden „Welcome“-Botschaften in den beliebtesten Stadtteilen begrüßt. Vom Bali Hai Pier bis zur Beach Road zeigt Pattaya klar: Besucher sind willkommen und werden herzlich eingeladen.

Besonders auf der Walking Street ist das Spektakel unverkennbar. Neonbögen, Lichtinstallationen und digitale Werbetafeln pulsieren vor Energie und bieten genau jene aufregende Nächte, die Pattaya weltweit bekannt gemacht haben. Für Touristen, vor allem Erstbesucher, wirkt die Stadt in Bestform.







Es ist offensichtlich, dass die lokalen Behörden und Tourismusförderer alles geben, um Gastfreundschaft zu demonstrieren. Neue selfie-freundliche Installationen sind am Bali Hai Pier entstanden, und die Walking Street erinnert nachts mehr an den Times Square als je zuvor. Für Kurzzeitbesucher vermittelt das ein funkelndes Bild: Die Stadt lebt, heißt jeden willkommen und ist bereit für Geschäft.

Doch für langjährige ausländische Bewohner, die hier das ganze Jahr über leben, überstrahlt der Glanz nicht die tieferliegenden Probleme.

„Die Walking Street sieht jetzt aus wie Vegas, aber versucht mal, sie nach einem Regenschauer zu durchqueren“, kommentierte ein britischer Expat. „Die Entwässerung kann immer noch keinen 20-minütigen Regen bewältigen. Man watet durch Pfützen und weicht in Flip-Flops Schlaglöchern aus.“



Andere weisen auf die rissigen und unebenen Gehwege hin, nicht nur in der Partyzone, sondern in ganz Pattaya. Glatte Fliesen, fehlende Pflastersteine und lose Abdeckungen an den Abläufen sind seit Langem eine Gefahr. Das Problem ist nicht neu – aber bei so vielen Investitionen in das Stadtbild fragen sich manche, warum es noch immer nicht behoben ist.

„Ich finde die Willkommensschilder nett“, sagte ein Rentner, der in Pratumnak lebt. „Aber anstatt blinkender Lichter wären Warnschilder an kaputten Gehwegen hilfreicher.“



Während die Bemühungen zur Förderung des Tourismus in vollem Gange sind, bleibt die Frage: Wurden die Gehwege und Entwässerung, besonders in stark frequentierten Straßen und in ganz Pattaya, endlich repariert? Oder ist es nur mehr Glitzer über den gleichen alten Rissen?

Die Regenzeit wird diese Frage bald beantworten. Bis dahin: Achten Sie auf Ihre Schritte – egal wie hell die Stadt auch leuchtet.