Spannung am Grenzübergang – Kambodschaner und Ausländer strömen nach Poipet, während neue thailändische Grenzregeln in Kraft treten

PHNOM PENH, Kambodscha – Kambodschanische Medien veröffentlichten am Sonntagmorgen Bilder, die große Menschenmengen aus Kambodscha und ausländische Staatsangehörige am permanenten Grenzübergang in Poipet zeigen, die darauf warteten, nach Thailand einzureisen. Anlass war die jüngst in Kraft getretene Verschärfung der thailändischen Regelungen für Grenzübertritte auf dem Landweg zwischen beiden Ländern.







Die Website Khmer Times veröffentlichte eine Fotoserie von Fresh News, einem kambodschanischen Onlineportal, die die Lage am Grenzposten von Poipet in der Provinz Banteay Meanchey dokumentiert. Dieser Übergang grenzt an Ban Khlong Luek in der thailändischen Provinz Sa Kaeo. Laut kambodschanischen Behörden war der Bereich am Morgen stark überfüllt – teils auch aufgrund der kürzlich geänderten Öffnungszeiten des Grenztors.



Trotz der dichten Menschenmenge wurden Beamte beider Seiten dabei beobachtet, wie sie zusammenarbeiteten und den Grenzübertritt für die Reisenden erleichterten.

Khmer Times berichtete zudem, dass Thailand die Öffnungszeiten der Grenze einseitig geändert habe. Alle internationalen Kontrollpunkte sind nun von 08:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. Zudem wurden sämtliche zuvor genutzten bilateralen Übergänge geschlossen. (TNA)