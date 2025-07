Thailändischer Senat warnt vor Verknüpfung des kambodschanischen Waffenstillstands mit einem „Trump’schen“ Handelsdeal

Das Senatskomitee für Militär und nationale Sicherheit hat davor gewarnt, wirtschaftliche Verhandlungen als Druckmittel zu nutzen, um Grenzkonflikte mit Kambodscha zu beenden. Anlass ist ein bevorstehendes Treffen des amtierenden thailändischen Premierministers mit dem kambodschanischen Regierungschef in Malaysia, nachdem Ex-US-Präsident Trump erklärt hatte, ein Ende der Kampfhandlungen sei Voraussetzung dafür, möglicherweise die ab 1. August anstehenden 36-Prozent-Zölle auf thailändische und kambodschanische Exporte in die USA zu senken.







Chaiyong Maneerungsakul, Sprecher des Senatskomitees, sagte gegenüber der Bangkok Post, dass Steuerfragen nicht mit bewaffneten Konflikten zwischen den beiden Nachbarländern vermischt werden dürften. Er äußerte die Sorge, Trumps Bemerkungen auf dem Golfplatz könnten als indirekter Zwang interpretiert werden, und riet zu äußerster Vorsicht im Umgang mit Drittstaaten wie den USA oder China.

Kambodscha hat im Vorfeld des Treffens erklärt, ein Waffenstillstand dürfe keine militärischen Vorbedingungen haben. Die thailändische Regierung fordert jedoch konkrete Beweise für die Deeskalationsbereitschaft Kambodschas – etwa durch den Abzug von Truppen und Artillerie aus umstrittenen Grenzgebieten. Diplomaten betonen, dass der Konflikt komplex sei und kaum in einem kurzen Treffen gelöst werden könne, während die Uhr in Richtung von Trumps Frist tickt.



Aus thailändischer Sicht ist die Gemeinsame Grenzkommission (JBC) das richtige Gremium für eine territoriale Lösung. Kambodscha hingegen hat den Streit am selben Tag, dem 29. Mai, als ein JBC-Treffen stattfand, einseitig an den Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag verwiesen. Phnom Penh weiß, dass Thailand – ähnlich wie die USA, Israel, Russland, China, Großbritannien und andere in anderen Streitfällen – nicht alle Urteile des IGH als bindend ansieht.

Beide Seiten bestreiten, die ersten Schüsse im aktuellen Grenzkonflikt abgegeben zu haben, der Ende Mai begann. Doch thailändische Militärs werfen kambodschanischen Zivilisten provokative Handlungen vor, wie das Singen der Nationalhymne oder das Hissen kambodschanischer Fahnen an strittigen Tempelanlagen. Unterdessen veröffentlichte Ex-Premier Hun Sen Details eines vertraulichen Telefonats und beklagte Einnahmeverluste aus Scam-Zentren und Kasinos, nachdem das thailändische Militär die Grenzen geschlossen hatte. In den letzten Wochen gab es mehrere Tote und Verletzte auf beiden Seiten, während Vergeltungsmaßnahmen wie das Herunterstufen diplomatischer Beziehungen und das Abschalten von Strom- sowie WLAN-Verbindungen an den Landgrenzen verschärft wurden.



Ein Sprecher von Marco Rubio, dem US-Außenminister, erklärte, man warte zunächst die Ergebnisse des heutigen Treffens zwischen den Regierungschefs ab. Er wies zurück, dass Bangkok und Phnom Penh zu einem Abkommen gezwungen würden, und verwies darauf, dass beide Länder selbst ein Ende der Kämpfe anstrebten. Kritiker werfen Trump vor, ein ähnliches Druckmittel bereits im Krieg zwischen Russland und der Ukraine eingesetzt zu haben – allerdings ohne Erfolg.