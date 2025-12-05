Französischer Wohltätigkeitsleiter besucht HHN Foundation – zehnjährige Unterstützung für thailändische Kinder setzt sich fort

PATTAYA, Thailand – Les Amis de L’Ophelinate de Pattaya, eine seit vielen Jahren engagierte französische Wohltätigkeitsorganisation, hat diese Woche erneut ihre langfristige Unterstützung für Kinder in Thailand bekräftigt. Am 3. Dezember besuchte ihr Präsident, Didier Moly, mehrere zentrale Projekte der HHN Foundation for Thai Children.

Im Child Protection and Development Center (CPDC) in Huay Yai wurde Herr Moly herzlich empfangen. HHN-Direktorin Ratchada Chomjinda und die Leiterin des Child Welfare Home, Siromet Akarapongpanich, führten gemeinsam mit Mitarbeitenden und Kindern durch das Programm. Die Kinder präsentierten unter anderem ihren landwirtschaftlichen Garten und führten kurze kulturelle Darbietungen vor, die eigens für den Besuch vorbereitet worden waren.







Die Stiftung betonte, dass die französische Organisation ihre Wohlfahrts- und Entwicklungsprogramme seit mehr als einem Jahrzehnt unterstützt und wesentlich zur Verbesserung von Bildung, Gesundheit und Lebensqualität benachteiligter Kinder in Pattaya und der umliegenden Region beiträgt.

Nach dem Besuch im CPDC setzte die Delegation ihren Weg zum ASEAN Education Center fort, wo Lehrer, Freiwillige und Schüler sie mit Weihnachtsliedern begrüßten – passend zur beginnenden Festzeit.



HHN-Direktorin Ratchada unterstrich die Bedeutung der anhaltenden internationalen Zusammenarbeit:

„Partnerschaften wie diese eröffnen unseren Kindern echte Chancen. Es geht nicht nur um Ressourcen – es sind das Selbstvertrauen und die Fähigkeiten, die ihre Zukunft prägen“, sagte sie.

Die HHN Foundation und Les Amis de L’Ophelinate de Pattaya planen, ihre Kooperation in den kommenden Jahren weiter auszubauen, mit einem besonderen Fokus auf Bildung, Berufsbildung und nachhaltige Kinderentwicklung.



































