Pattaya-Bauunternehmer nach Betontrümmern auf öffentlicher Straße mit Geldstrafe belegt

PATTAYA, Thailand – Die Stadtverwaltung Pattayas hat einem Bauunternehmer eine Geldstrafe von 10.000 Baht auferlegt, nachdem Betontrümmer auf eine öffentliche Straße gefallen waren und dadurch eine Gefahr für vorbeifahrende Fahrzeuge entstanden ist. Der Vorfall ereignete sich auf der North Pattaya–Naklua Road.







Beamte des Stadtsekretariats sowie der Abteilung für städtische Politik und Planung untersuchten die Beschwerde und überprüften Überwachungsvideos, um das verantwortliche Fahrzeug zu identifizieren. Sofortige Maßnahmen wurden ergriffen, um den Verstoß zu sanktionieren.

Einheimische zeigten sich zufrieden mit der schnellen Durchsetzung und wiesen auf die Gefahr hin, die herabfallende Trümmer für Verkehrsteilnehmer darstellen. Viele kommentierten in sozialen Medien und betonten die Bedeutung der öffentlichen Sicherheit, während sie die Behörden für ihr zügiges Eingreifen lobten.



































