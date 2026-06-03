Thailändische Aktien vor entscheidender Woche – Globale Risiken belasten den Ausblick

PATTAYA, Thailand – Die Analysten von Kasikorn Securities erwarten, dass sich der thailändische Aktienmarkt in der Woche vom 1. bis 5. Juni innerhalb einer begrenzten Handelsspanne bewegt. Für den SET-Index werden Unterstützungsmarken bei 1.550 und 1.540 Punkten sowie Widerstände bei 1.580 und 1.600 Punkten gesehen.

Investoren richten ihren Blick auf mehrere wichtige Faktoren, darunter den Verbraucherpreisindex (CPI) für Mai in Thailand, die Entwicklungen im Nahen Osten sowie die Richtung internationaler Kapitalströme. Diese Faktoren könnten die Marktstimmung in den kommenden Tagen maßgeblich beeinflussen.







Darüber hinaus stehen zahlreiche wichtige Konjunkturdaten aus den USA im Fokus. Beobachtet werden unter anderem die ISM- und PMI-Indizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor, die ADP-Beschäftigungszahlen, die Non-Farm-Payrolls, die Arbeitslosenquote für Mai sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.

International achten Anleger außerdem auf die PMI-Daten für Mai aus China, Japan, der Eurozone und dem United Kingdom. Ebenfalls von Interesse sind vorläufige Inflationszahlen für Mai, Produzentenpreisdaten für April sowie die BIP-Zahlen des ersten Quartals 2026 aus der Eurozone.



Der vorsichtige Ausblick folgt auf eine starke Vorwoche am thailändischen Aktienmarkt. Am 29. Mai schloss der SET-Index bei 1.568,37 Punkten und damit 1,93 Prozent höher als in der Vorwoche. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen stieg um 22,25 Prozent auf 68,82 Milliarden Baht. Der mai-Index legte ebenfalls zu und beendete die Woche mit einem Plus von 1,08 Prozent bei 214,21 Punkten.

Analysten gehen davon aus, dass die bevorstehenden Wirtschaftsdaten und geopolitischen Entwicklungen darüber entscheiden werden, ob der Markt seine jüngsten Gewinne behaupten und die obere Grenze der erwarteten Handelsspanne testen kann.

















































