Riskante Trainingsformen können Menschen über 50 schaden – Einfachere Übungen oft die bessere Wahl

PATTAYA, Thailand – Regelmäßige Bewegung gilt als einer der wichtigsten Faktoren für Gesundheit, Mobilität und die Vorbeugung chronischer Erkrankungen. Gesundheitsexperten weisen jedoch darauf hin, dass Menschen ab 50 Jahren ihre Trainingsgewohnheiten an die natürlichen Veränderungen des Körpers anpassen sollten, um Verletzungen zu vermeiden.

Mit zunehmendem Alter nehmen Knochendichte und Muskelbeweglichkeit ab, während sich die Regenerationszeit verlängert. Dadurch können bestimmte Sportarten und intensive Trainingsprogramme ein höheres Risiko für Gelenk- und Muskelverletzungen mit sich bringen.







Anlass für die Diskussion ist unter anderem ein Fall aus China, bei dem ein 53-jähriger Mann aus Guangzhou trotz täglicher Fitnessprogramme mit Laufen und Liegestützen wegen Bluthochdrucks und Knieproblemen im Krankenhaus behandelt werden musste. Experten sehen darin ein Beispiel dafür, dass mehr Training nicht immer bessere Gesundheit bedeutet.

Besonders Sportarten mit hoher Belastung für die Gelenke, darunter Marathonläufe, Fußball und Basketball, können im Alter problematischer werden. Die wiederholten Belastungen wirken auf Knie, Hüften und Rücken und können bestehende Beschwerden verschlimmern. Viele Fachleute empfehlen stattdessen zügiges Gehen, leichtes Joggen, Schwimmen oder Radfahren mit moderater Intensität.

Auch beim Krafttraining raten Experten zu Maß und Vorsicht. Schwere Gewichte oder hochintensive Intervalltrainings (HIIT) können zwar Vorteile bieten, erhöhen jedoch bei unsachgemäßer Anwendung das Risiko von Muskelzerrungen, Sehnenverletzungen und Herz-Kreislauf-Belastungen. Die Trainingsintensität sollte schrittweise gesteigert und ausreichend Erholung eingeplant werden.

Selbst alltägliche Übungen wie Kniebeugen, Liegestütze oder Sit-ups können bei falscher Ausführung Probleme verursachen. Eine schlechte Technik belastet Wirbelsäule, Schultern und Gelenke unnötig. Abwechslung im Trainingsplan, korrekte Bewegungsabläufe und ausreichende Pausen helfen, diese Risiken zu reduzieren.







Für Menschen über 50 empfehlen Fachleute vor allem gelenkschonende Aktivitäten wie Schwimmen, Wassergymnastik, Yoga, Tai Chi, leichtes Krafttraining mit Widerstandsbändern sowie regelmäßige Spaziergänge. Ebenso wichtig sind ein fünf- bis zehnminütiges Aufwärmen vor dem Training und das sofortige Beenden der Aktivität bei Schwindel, Brustschmerzen, ungewöhnlicher Atemnot oder anderen Beschwerden.

Experten betonen, dass es nicht darum geht, auf Bewegung zu verzichten. Vielmehr sollten Trainingsprogramme an die veränderten Bedürfnisse des Körpers angepasst werden. Regelmäßige und vernünftige Bewegung bleibt eine der wirksamsten Maßnahmen, um Gesundheit, Selbstständigkeit und Lebensqualität bis ins hohe Alter zu erhalten.

















































