Schlangenalarm in Jomtien: Feuerwehr fängt 1,5 Meter langen Python nahe belebter Kreuzung

PATTAYA, Thailand – Feuerwehrkräfte der Feuerwehrstation Jomtien wurden am Nachmittag des 1. Juni zu einem Einsatz in der Gegend von Nong Phong gerufen, nachdem eine große Python in der Nähe einer stark befahrenen Straße gesichtet worden war.

Um 13:09 Uhr wurden ein Schnell-Einsatzfahrzeug und zwei Feuerwehrleute zum Bereich vor Wanna Plastic 20 nahe der Kreuzung Nong Phong in Ost-Pattaya entsandt, nachdem Anwohner eine Schlange gemeldet hatten.







Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte eine etwa 1,5 Meter lange Python, die sich unter einem Fahrzeug versteckt hatte. Die Feuerwehr konnte das Reptil sicher und ohne Zwischenfälle einfangen und so die Sicherheit von Anwohnern und Verkehrsteilnehmern gewährleisten.

Nach der Bergung wurde die Schlange in ein geeignetes Naturgebiet fernab bewohnter Bereiche gebracht und dort wieder freigelassen.

Die Feuerwehr von Pattaya wird regelmäßig zu Einsätzen mit Wildtieren gerufen, insbesondere während Wetterumschwüngen, wenn Schlangen und andere Reptilien auf der Suche nach Nahrung oder Unterschlupf häufiger in Wohn- und Geschäftsgebiete gelangen.

















































