Thailänderin Suchata Chuangsri zur Miss World 2025 gekrönt – Triumph in Hyderabad, Indien

HYDERABAD, Indien – Die Thailänderin Suchata Chuangsri wurde am 31. Mai im HITEX Exhibition Center in Hyderabad, Telangana, zur 72. Miss World gekrönt. Damit endete ein einmonatiges Festival der internationalen Begegnung, Wohltätigkeitsarbeit und kulturellen Vielfalt. An der Miss World Festival 2025 nahmen 108 Teilnehmerinnen aus aller Welt teil – zum dritten Mal wurde der Wettbewerb in Indien ausgetragen, zum ersten Mal im Bundesstaat Telangana.







Suchata, die den asiatisch-pazifischen Raum vertrat, gewann zusätzlich den Multimedia-Preis und führte mit über 2,3 Millionen App-Aufrufen die Online-Wertung an. Die Krone erhielt sie von der Tschechin Krystyna Pyszková, der Miss World 2024. Aus 40 Viertelfinalistinnen wurde zunächst die Top 20, dann die Top 8, und schließlich die vier Kontinental-Siegerinnen ausgewählt, die in einer Schlussrunde persönliche Statements vortrugen.

Neben Suchata gewannen folgende Finalistinnen Kontinentaltitel:

– Hasset Dereje (Äthiopien) – Afrika, erste Vize-Miss World

– Maja Klajda (Polen) – Europa, zweite Vize-Miss World

– Aurélie Joachim (Martinique) – Amerika & Karibik, dritte Vize-Miss World



Weitere Auszeichnungen gingen an Kandidatinnen aus Brasilien, den Philippinen und Australien. Die Jury berücksichtigte neben den Fast-Track-Wettbewerben auch persönliche Interviews.

Die Gala wurde weltweit übertragen und bot Auftritte von Bollywood-Stars wie Jacqueline Fernandez und Ishaan Khatter. Schauspieler Sonu Sood erhielt den Humanitarian Award für sein soziales Engagement. Unternehmerin Sudha Reddy wurde zur Globalen Botschafterin der „Beauty with a Purpose“-Kampagne ernannt.