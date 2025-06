Jomtien droht neues Chaos – Großbaustelle für unterirdische Kabel startet am 1. Juli

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

PATTAYA, Thailand – Während vielerorts die Kritik über ausbleibende Investitionen in Pattayas Infrastruktur wächst, kündigt sich nun die nächste Großbaustelle an: Jomtien Second Road steht ab Juli vor umfassenden Tiefbauarbeiten.

Unter dem Vorsitz von Vizebürgermeister Manot Nongyai fand kürzlich die fünfte Fortschrittssitzung zur ersten Phase des städtischen Projekts zur Verlegung von Versorgungseinrichtungen unter die Erde statt. Anwesend waren Vertreter des Stadtrats, technischer Abteilungen und relevanter Behörden.







Die Pattaya Provincial Electricity Authority bestätigte, dass ab dem 1. Juli umfangreiche Arbeiten auf der Jomtien Second Road beginnen. Im Vorfeld ist für den 30. Juni eine Kick-off-Besprechung geplant. Die Maßnahme umfasst das Verlegen von Stromleitungen, Wasserrohren sowie Kommunikationskabeln unter die Straße. Zusätzlich kündigten die Behörden an, ab Januar 2026 die Strommasten auf der Pattaya Second Road (Lot 6) zu entfernen.

Zwar soll das Projekt die Infrastruktur modernisieren und das Stadtbild verbessern, doch Einheimische und Langzeitbesucher zeigen sich besorgt: Frühere Bauprojekte dieser Art führten zu monatelangen Verkehrsbehinderungen, provisorisch geflickten Straßenoberflächen und gefährlich freiliegenden Kabeln – insbesondere durch mangelnde Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Behörden.



Vizebürgermeister Manot forderte alle Abteilungen auf, enger zu kooperieren, doppelte Grabungen zu vermeiden und die öffentliche Sicherheit stärker in den Vordergrund zu stellen. Die Stadt müsse aus früheren Problemen lernen, um das Vertrauen der Bevölkerung nicht weiter zu verspielen.

Doch viele Anwohner sehen die Ankündigungen skeptisch: „Wieder Staub, Umleitungen und Verspätungen – gerade in einem der wichtigsten Tourismusgebiete der Stadt“, so ein Kommentar bei einem lokalen Forum. Die Sorge wächst, dass Pattayas ohnehin angeschlagenes Image durch die neuen Baustellen noch weiter leidet.