Thailand wirbt mit Lifestyle-Kampagne um junge brasilianische Reisende

PATTAYA, Thailand – Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat eine Partnerschaft mit der brasilianischen Outdoor-Marke Mormaii gestartet, um Thailand gezielt als Reiseziel für jüngere internationale Besucher zu positionieren. Im Rahmen der Kooperation dient Thailand als Kulisse für den globalen Katalog 2026 der Marke. Die Kampagne wird vom TAT-Büro in Los Angeles koordiniert und richtet sich speziell an den brasilianischen Markt.





Ein Team aus Mormaii-Sportlern und Produktionstechnikern reiste zwischen dem 16. und 27. April durch Thailand, um Inhalte für den Katalog und begleitende Medienproduktionen zu erstellen. Die Route umfasste Bangkok, Samut Songkhram, Nakhon Pathom, Ayutthaya sowie Krabi und Phuket und kombinierte bekannte touristische Ziele mit weniger erschlossenen Regionen.

Die Kampagne positioniert Thailand als Lifestyle-Destination für aktive Reisende. Im Mittelpunkt stehen Outdoor- und Kulturerlebnisse, darunter Wassersport, Kajakfahren, Yoga, Wandern, Klettern und Wellness-Angebote. Ergänzt wird das Konzept durch Elemente der thailändischen Kultur wie Muay Thai, lokale Küche sowie nachhaltige Tourismusformen.

Nach Angaben der Tourismusbehörde soll die Kampagne rund 12 Millionen Sichtkontakte generieren und mindestens 3.000 Besucher aus Brasilien anziehen. Die Promotion erfolgt über das Vertriebsnetz von Mormaii mit mehr als 50.000 Verkaufsstellen sowie über Influencer-Kanäle und Kooperationen mit Fluggesellschaften.

Mormaii wurde 1979 in Brasilien gegründet und zählt heute zu den größten Outdoor-Lifestyle-Marken des Landes. Das Unternehmen plant für 2027 eine Thailand-inspirierte Produktlinie. Die Tourismusbehörde will die Wirkung der Kampagne auf die Besucherzahlen weiter beobachten.

















































